Crema corpo fai da te: ricetta semplicissima

La crema corpo è uno di quei prodotti che terminate alla velocità della luce? Non fate in tempo a comprare una crema corpo che questa è già finita? Fate la doccia solo per il piacere di spalmarvi la vostra crema corpo preferita super profumata?

Allora siete nel posto giusto! Oggi infatti voglio parlarvi una una crema corpo che non trovate in commercio, ma che potete farvi da sole in casa con una ricettina semplicissima, perfetta per apportare un’idratazione profonda alla pelle del nostro corpo che soprattutto in inverno tende a seccarsi particolarmente.

Ingredienti crema corpo per pelli secche e sensibili:

- 150 ml di acqua;

– 150 ml di olio di mandorle;

– 15 g di cera d’api;

– 25 gocce di olio essenziale (e qui potete scegliere il vostro preferito oppure cambiare di volta in volta)



Per preparare la vostra crema corpo vi basterà far sciogliere la cera d’api a bagnomaria, aggiungere l’olio di mandorle e mescolare bene i 2 ingredienti; a questo punto basta versare l’acqua in un frullatore e aggiungere il composto e l’olio essenziale e frullare tutto bene bene per un paio di minuti.

Infine, versate la crema in dei vasetti di vetro e utilizzatela ogni giorno dopo la doccia.

