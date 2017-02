Coccole Beauty per San Valentino: l’idea smart per un regalo last minute

Panico da regalo di San Valentino last minute? Ecco un’idea per felice la vostra dolce metà, ma anche voi stesse tra coccole beauty e atmosfere da fiaba. I regali che amo di più a San Valentino sono proprio quelli che si possono vivere assieme, che quando passa San Valentino non rimangono un oggetto nell’armadio, ma che ti porti nel cuore per tutta la vita e che magari aiutano anche a volersi più bene.

Se il panico da regalo vi trova ancora impreparati per la giornata degli innamorati, potete facilmente risolverla donando un buono regalo per una mini vacanza o anche solo per un semplice ingresso in una Beauty Spa, dove farvi coccolare. Qui trovate due destinazioni, dove sono stata più volte e che adoro. Una città, a Milano ed una in mezzo alle nevi del Parco Nazionale del GranParadiso. In entrambi i casi gestiscono sia l’ingresso alla spa per gli ospiti dell’albergo che per gli esterno, ma per la One day Spa è necessaria una prenotazione (sia per l’ingresso ma sopratutto per i trattamenti).

Se poi siete delle golose, come me, queste destinazioni offrono anche una cucina davvero ottima. Perché in fondo a cosa serve bruciare calorie in sauna se non per poterle riaccumulare a tavola?

1. HOTEL BELLEVUE – COGNE – ITALIA

Ai piedi del (Gran)Paradiso, in un’atmosfera calda ed accogliente dove sentirsi come a casa propria ma essere coccolati come un Re. Un posto dove il tempo sembra fermarsi ed essere finalmente tuo, per poter godere di tutti i piaceri terreni, cullati da una tranquillità quasi magica.

Una Beauty spa che sembra senza fine, in cui perdere il senso del tempo e dello spazio per ritrovare se stessi. Il posto perfetto dove poter coniugare trattamenti e coccole beauty per la propria persona al romanticismo di coppia, per uscirne più belli e più innamorati!

Piscine con idomassaggio e postazioni per il linfodenaggio, 5 tipi di saune diverse (la biosauna agli agrumi, quella al fieno e quella alla camomilla, la sauna finlandese e la sauna a raggi infrarossi) e ancora il sudario romano e il bagno di vapore, la grotta salina (per combattere l’invecchiamento della pelle e la tensione nervosa), la grotta polare e la grotta dell’orso (dove andare in letargo cosparsi di argille che facilitano l’eliminazione delle tossine)

La coccola beauty perfetta per San Valentino? Un trattamento di coppia come il bagno di Cleopatra o di Re Vittorio (con immersione di coppia in una vasca con latte e miele o con vino ed erbe di montagna) e per finire la Tana delle Marmotte (dove farsi coccolare in coppia con trattamenti a scelta). 2. CHATEAUX MONFORT – MILANO – ITALIA

Nel cuore di Milano, all’interno di un hotel letteralmente da Fiaba trovate la spa dove potersi rigenerare, farsi coccolare e trovare un’oasi di serenità tra una coccola beauty e un rilassante percorso benessere.

Tra i trattamenti più coccolosi: il Rituale Imperiale al sapone nero, un massaggio con origini marocchine, per purificare corpo e anima; il Bamboo Massage è invece di origine cinese ed è perfetto per ridare energia al corpo, stimolare la circolazione e contrastare la ritenzione idrica; il massaggio del Viaggiatore, è infine un trattamento a base di erbe che parte dai piedi per ridare leggerezza a tutto il corpo.

Per i più romantici, è possibile anche affittare tutta la spa in esclusiva per due ore per una coccola di coppia privata.

Se volete scoprire di più sulle mie mete e sui miei viaggi #CihcTravels su instagram o sul Blog.