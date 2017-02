Tè verde: anticellulite in&out

Leggiamo sul sito Goop, la webzine health and beauty di Gwyneth Paltrow, che il tè verde produce effetti positivi sull’umore e una diffusa sensazione di benessere. A sostenerlo è il dott. Nicholas Perricone, esperto in nutraceutica, il quale sostiene anche che il tè verde è ricco di polifenoli antiossidanti, dunque efficace nel combattere le infiammazioni e i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento, oltre ad aumentare le difese naturali del corpo.

Un vero toccasana dunque, anche se ciò che a noi interessa è l’aspetto più estetico, quello legato alla cellulite, che comunque rappresenta un’infiammazione del tessuto connettivo, certamente da non sottovalutare, perché se trascurata è fonte di ulteriori problemi a livello circolatorio. Ma niente paura perché, secondo gli esperti del sito americano mydomaine.com, una tazza di tè verde al giorno può rappresentare un valido contributo, soprattutto in chiave metabolica: «Vuoi perdere peso? Inizia a bere il tè verde, perché può portare a una diminuzione del grasso corporeo e a un aumento del tasso metabolico». Uno studio effettuato dalla Penn State University ha individuato alcune sostanze capaci proprio di stimolare l’organismo a bruciare i grassi in eccesso e a ridurne l’assorbimento. Sarebbero le metilxantine, ovvero teobromina, caffeina e teofillina, che favoriscono l’ossidazione dei grassi del tessuto adiposo, trasformate in energia. Queste sostanze sono anche in grado di aumentare il metabolismo e producono un effetto diuretico. L’unica pecca: per ottenere simili risultati occorrerebbe berne circa 10 tazze di tè al giorno, un po’ troppo effettivamente.

Cosa accade quando il tè verde diventa ingrediente di un cosmetico anticellulite? Accade innanzitutto che nell’inci del prodotto tale estratto viene identificato con il nome di “camelia sinensis extract”, perché il tè verde si estrae dalle foglie dell’omonimo albero ed è costituito da polifenoli, antiossidanti, protettori del microcircolo e teofillina che stimola il drenaggio dei liquidi e la lipolisi, alla base del processo di smaltimento degli accumuli di grasso. Le stesse funzioni che promette Phytophyline di Lierac, il trattamento formulato per combattere gli inestetismi della cellulite grazie all’alta concentrazione in estratti vegetali come alchemilla, edera, equiseto, associati ad escina, estratto di tè verde e ulmaria, che migliorano la struttura della pelle e favoriscono il ripristino dell’elasticità cutanea.