Cellulite? Ho scoperto il fascia blasting

“La cellulite? Non è questione di grasso, ma di fascia”. È quello che sostiene nel suo libro la guru Ashley Black, che ha inventato il tool Fascia Blaster per combattere la cellulite. Questa terapia d’urto chiamata appunto Fascia Blasting sta letteralmente spopolando su Instagram e dintorni. Un po’ come era successo per la crioterapia. E tutti si chiedono di cosa si tratti e, soprattutto, se funzioni veramente.

Quando parliamo di fascia, intendiamo il tessutto connettivo, ovvero quelle fibre che come una membrana ricoprono la parte più esterna del muscolo. Nessuno può vedere la fascia, ma tutti ce l’hanno. La cellulite si formerebbe proprio nella fascia superficiale, uno strato di tessuto connettivo che si trova sotto la pelle e che contiene le cellule di grasso. La fascia superficiale è fibrosa, ruvida, meno elastica e si possono formare delle aderenze che creano degli inestetismi sulla pelle.

A questo punto, arriva in aiuto il fascia blaster. Lo strumento con cui effettuare un massaggio miofasciale che leviga lo strato di tessuto connettivo e ha un effetto immediato sulla buccia d’arancia. Elimina i liquidi in eccesso, risolve la ritenzione idrica ed è, infatti, indicato per la cellulite di tipo edematosa. (Qui il test per riconoscere la cellulite). Ma fa bene anche per risolvere problemi muscolari e articolari.

COSE IMPORTANTI DA SAPERE:



- Si usa dai 3 ai 5 minuti per zona. Ahsley Black ha individuato ben 29 parti del corpo che possono trarre giovamento da questo auto-massaggio.

- È normale che faccia male. In una scala da 1 a 10 il dolore non deve superare la soglia del 7.

- Si possono creare degli ematomi sulla pelle.

- Potete usare il fascia blaster circa ogni 3 giorni sulla stessa zona da trattare. O comunque quando il dolore causato dai lividi è scomparso. Se non avete contusioni, potete farlo anche tutti i giorni, ma non fatelo sulla pelle indolenzita.

- Fare stretching deve fare parte della vostra “fascia routine”, perché aiuta a sciogliere le parti più fibrose del tessuto connettivo.

PERCHÉ FARLO:

Vi basterà dare un’occhiata alla rete per rendervi conto di quanto il fascia blasting sia diventato un vero e proprio tormentone. La pelle ne risente positivamente e diventa molto più liscia e uniforme. Dovete provarlo? Decisamente sì. Ma senza stressarvi troppo.