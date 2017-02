Ormai San Valentino è alle porte, oggi voglio quindi mostrarvi alcune idee regalo per lei e per lui.

Sicuramente se la vostra lei è una beauty addicted, un regalo di make up sarà più che gradito. Un regalo che sicuramente vi consiglio e che la vostra lei non avrà, è una lip palette di WeMakeup, contenente tutto il necessario per avere labbra al top!

Proprio in queste settimane Mac ha lanciato i profumi abbinati ad i rossetti. Oltre ad essere super innamorata delle combo proposte, credo che sia un’idea regalo bellissima.

Un altro regalo super apprezzato da noi donne sono sicuramente le borse. Una nuova pochette non è mai di troppo nel nostro guardaroba.

Se la vostra lei è anche un’appassionata di candele, potreste optare per una candela da una nuova fragranza super primaverile ed estiva. Tra le mie consigliate ci sono le Heart & Home, oltre ad avere un bellissimo vasetto in vetro (perfetto come regalo) sono anche super profumate.

Un altro regalo romantico per lei, potrebbe essere un braccialetto personalizzato con le vostre iniziali, o una collana.

Per quanto riguarda le idee regalo per LUI, potreste optare per qualche gadjet personalizzato. Un’idea carina e romantica potrebbe essere un cuscino con la vostra foto, o una tazza personalizzata. Ancor meglio un album con tutte le vostre foto (se state insieme da diverso tempo).

Un profumo potrebbe essere un’altra splendida idea regalo, magari un profumo nuovo e fresco per la primavera.

Un altro classico potrebbe essere un portafogli, o ancora un powerbank se non ne possiede ancora uno.

Se il vostro lui è uno sportivo potreste anche regalargli uno di quei nuovissimi orologi conta calorie e passi, lo amerà in palestra!

Eccovi alcune idee regalo per lei e per lui per San Valentino. Voi? Avete già scelto il regalo da fare al vostro amato/a?