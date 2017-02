Dici pedicure e pensi all’estate: quest’ associazione d’idee non è sbagliata, ma occorre sfatare un mito. Per avere piedi sempre al top è bene prendere come buona abitudine quella della pedicure invernale. Curare questa parte del corpo ci fa stare bene: questo vuol dire tagliare bene le unghie, limarle con cura e mantenere morbida la pelle. In fondo tra un po’ l’estate tornerà! Vediamo insieme come fare questa beauty routine al meglio nella stagione fredda.



1 Pediluvio – Per preparare la pelle del piede a rilassarsi, abituata a essere avvolta da calze e stivali, si inizia sempre con una delicata sferzata di energia, ovvero con il pediluvio. Così i piedi si rilassano a contatto con l’acqua calda e l’epidermide diventa più morbida.

2 Stop ai talloni secchi – Nonostante si indossino quotidianamente scarpe chiuse e calze coprenti, i talloni secchi non sono mai alla moda. Anzi, fanno parte della categoria “orrori senza tempo”. Oltre alla pietra pomice, da utilizzare solo sulla pelle umida, si può ricorrere a qualche trucco più dolce ma molto efficace. Parliamo di maschere idratanti, da lasciar agire da un minimo di 30 minuti a un massimo di tutta la notte, avvolgendo i piedi in morbidi calzini di cotone. Si può usare un cucchiaio l’olio di sesamo, miscelato con 5 gocce di olio essenziale di eucalipto da massaggiare sui talloni. Altra valida opzione è il burro di cacao: ne occorrono 4 cucchiai, ai quali aggiungerne 2 di sale grosso e di miele, oltre a 5 gocce di olio essenziale di agrumi.

3 Scrub – Il tocco da maestro nel pediluvio invernale è quello dello scrub, perché permette di mantenere levigati i piedi. Dopo aver usato pietra pomice e maschere idratanti, è bene non tornare alle vecchie abitudini: quindi scrub time una volta alla settimana.

4 Forbicine e limetta – Durante i mesi freddi è assolutamente un must quello di effettuare un taglio delle unghie regolare, che ne segua la forma. In questo modo si evitano brutte sorprese e il dover ricorrere all’aiuto di un podologo per aver tagliato male. Una limatina veloce aiuta a completare il tutto.

5 Idratare – Dalla testa ai piedi, questo è il verbo della bellezza in ogni sua declinazione. In questo caso parliamo di creme ad hoc nutrienti e anche rinfrescanti: quelle che a fine trattamento ci faranno dire “ahhhh che buon profumo e che piedi lisci!”.