Gli annunci di gravidanza più belli delle star

In poche ore la foto con cui Beyoncé ha detto al mondo di aspettare due gemelli ha ottenuto oltre 9 mila like, diventando così l’immagine con più cuoricini della storia. Ma prima di lei molte altre star hanno usato Instagram per comunicare di essere in dolce attesa. Del resto, un’immagine vale più di mille parole, no?

Per le celebrity rendere pubblico un momento così felice della propria vita è uno step necessario. E perché non farlo in modo inaspettato, divertente e creativo? Da Blake Lively a LIv Tyler a Jessica Biel, ecco come hanno fatto impazzire la rete con la notizia di diventare presto mamme.