Cellulite, si comincia dall’inverno

Per 8 donne su 10 la voce “eliminare la cellulite” compare nella lista dei buoni propositi per il 2017. È quanto emerge da uno studio condotto da Esthelogue con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su circa 1800 italiane di età compresa tra i 18 e i 65 anni, attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community dedicate e su 70 testate internazionali.

Questo problema che secondo la Società italiana di medicina e chirurgia estetica colpisce il 95% delle donne il 5% degli uomini, non si combatte efficacemente agendo soltanto un mese prima della prova costume. Ma per debellare il grasso localizzato è meglio distribuire il trattamento d’urto su un periodo di tempo più lungo, cominciando proprio dall’inverno, quando si è ben coperte da collant e pantaloni lunghi. E poi a luglio voilà: l’effetto sorpresa è assicurato. Del resto sentirsi più belle aumenta l’autostima, la sicurezza in se stesse e consente di essere più disinvolte nel rapporto di coppia.

«Un errore molto comune è pensare che la cellulite sia associata esclusivamente ad accumuli adiposi – spiega il dott. Sergio Noviello, medico estetico e chirurgo estetico, direttore sanitario di Milano Estetica - in realtà sono tante le concause che possono portare a una pannicolopatia edemato fibro sclerotica: microcircolo difettoso, ritenzione idrica, rilassamento muscolare e postura, oltre a cattive abitudini (fumo in primis) e un’alimentazione scorretta. In medicina estetica si sono fatti strada, negli ultimi, anni protocolli combinati e personalizzabili, in base alla componente che prevale: cellulite edematosa, mista o a buccia d’arancia».

In inverno si può sfruttare il fattore freddo per applicare formule anticellulite che scaldano. Ovvero, prodotti che funzionano grazie alla termogenesi. Principi attivi come la capsaicina e i nicotinati richiamano il sangue verso la superficie cutanea, consentono al microcircolo di attivarsi, i tessuti ricevono ossigeno e di conseguenza le tossine e i liquidi stagnanti vengono eliminati più facilmente.

Lo sport: il divano è il peggior nemico della pelle a buccia d’arancia. Fare attività fisica, infatti, migliora la circolazione e favorisce l’ossigenzione cellulare. Il consiglio è di puntare su un allenamento aerobico per più di 20 minuti a sessione, e sulla tonificazione piuttosto che il potenziamento.

Cosa fare, quindi, da qui alla prova costume? Applicare una crema ad hoc al mattino o alla sera, bere tisane drenanti, cambiare l’alimentazione diminuendo l’apporto di zuccheri, carboidrati raffonati e grassi saturi, sottoporsi per almeno tre mesi a un trattamento specifico come il laser o il trattmento iniettivo intradermico, che consiste in microiniezioni di un cocktail di acido ialuronico e attivi personalizzabili, che aiutano ad aumentare la lipolisi, migliorare la circolazione e il drenaggio linfatico.