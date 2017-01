Cure cellulite

La cellulite è uno di quegli inestetismi che proprio non risparmiano quasi nessuna, indipendente da peso e costituzione. Tante donne si sono ormai rassegnate e lasciano correre, per poi sperare in rimedi lampo al momento della prova costume. Questo non deve essere il vostro caso: se siete combattive e determinate a sconfiggerla, provate a dare un occhio a questi consigli!

1. Stile di vita sano. La prima e più importante cosa da fare è regolare il proprio stile di vita. Alimentazione corretta, attività fisica e astinenza da vizi come fumo o alcol sono condizioni a volte complicate da inserire nella quotidianità, ma che consentono di risolvere una marea di problemi, tra cui anche l’odiata cellulite. Un piccolo consiglio: se decidete di praticare jogging, tenete presente che camminare è meglio di correre (i microtraumi causati dalla corsa potrebbero peggiorare la situazione).

2. Un bell’idromassaggio. Che sofferenza un bell’idromassaggio, vero? Una volta tanto una delle soluzioni a un problema estetico è rilassante e piacevole. Il continuo martellare dell’acqua sul tessuto cutaneo stimola la circolazione delle zone interessate e, guarda caso, una corretta circolazione è proprio una delle panacee alla cellulite. Chi bella vuole apparire, non sempre deve soffrire.

3. Scrub fai da te. Un buono scrub, oltre a esfoliare la pelle e a compattarla, è utile anche a stimolare la circolazione nel momento in cui lo si usa. Esistono tante formule di scrub fai da te; ad esempio, è particolarmente efficace quello creato con caffè, sale grosso e olio di oliva. Dopo aver mischiato bene gli ingredienti, lasciatelo agire sulla pelle per qualche minuto: i risultati non tarderanno a manifestarsi.

4. Fanghi argillosi. I fanghi all’argilla sono un grande classico per combattere le imperfezioni della pelle e funzionano anche con la cellulite. Anch’essi, grazie al calore, attivano la microcircolazione cutanea, l’arma più efficace per sbarazzarsi della pelle a buccia d’arancia. Nella composizione del fango, oltre all’acqua termale e all’argilla, deve essere presente un estratto naturale (ad esempio, di edera o pungitopo) per aumentarne l’efficacia.

5. Creme anticellulite. Certo, oltre a tutti questi rimedi fai da te ci sono anche i prodotti specifici. Le creme anticellulite non risolvono tutto al primo utilizzo (come ogni altra soluzione), ma devono essere usate con costanza. I loro principi attivi, comunque, funzionano davvero: ricordate di massaggiare per bene quando applicate (sempre per attivare la circolazione) e, con un po’ di pazienza, otterrete i risultati desiderati.