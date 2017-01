Ecco i prodotti per una Remise en Forme dopo le feste

Le feste son terminate e con loro un sacco di prelibatezze tra Natale, Capodanno e Epifania son finite direttamente lì dove non vorremmo mai che finissero. Ma niente allarmismi, un poco di volontà e costanza e tornare in forma dopo le feste sarà una piacevole avventura ricca di coccole.

Vediamo insieme una selezione di prodotti per una Remise en Forme da urlo:

Skinius Rimage (75€ per 15 ml): Se durante queste feste avete fatto le ore piccole e le avete accompagnate da lunghi cocktail, questo è il contorno occhi che fa per voi! È una crema gel leggera e dal rapido assorbimento che agisce direttamente sulle occhiaie e sulle borse con una potente azione anti age, che contrasta anche il cedimento delle palpebre, il tutto grazie al complesso Fospidin.

Becos Cell Control Esfoliante Rinnovatore (38€ per 75 ml): Per far si che tutti i trattamenti penetrino nella pelle svolgendo il loro lavoro di renderci belle, toniche e senza cellulite, la prima regola è un’ottima esfoliazione. Questo scrub corpo Becos contiene diverse granulometrie che rigenerano e rinnovano la pelle eliminando tutte le cellule morte.

Sephora Trattamento Ultra Idratante e Tonificante (26.90€ per 460 ml): Un unico prodotto per combattere tutti i pandori delle feste! Questo barattolone in formato xxl contrasta la cellulite grazie alla presenza di caffeina e alga rossa, e allo stesso tempo nutre in profondità la pelle lasciandola morbida come quella di un bebè.

Dibi Milano Lift Creator Age&Tone (67€ per 200ml): Per combattere i segni del tempo e avere una pelle morbida, elastica, tonica e rimpolpata questo è un concentrato dalla tripla azione, liftante, antiaging e tonificante. Attraverso il complesso Beauty Dron seleziona esclusivamente le cellule da trattare stimolandone la produzione di Acido Ialuronico.

Estee Lauder Advanced Night Repair Recovery Mask-in-oil (100€): Una vera rivoluzione della cosmetica è la nuova maschera notturna in olio che ripara e protegge la pelle durante il sonno, durante il quale la pelle è più ricettiva. Utilizzata tutte le sere al termine della propria skincare routine, la pelle diventerà ogni giorno più radiosa e vitale.

Ora niente panico e iniziamo tutte insieme a rimetterci in forma smagliante perchè San Valentino è dietro l’angolo e noi vogliamo essere bellissime per quel giorno, no?

Vicky❤️

