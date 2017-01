Come proteggere la pelle in inverno

Dopo l’abbondante nevicata, e le temperature sotto lo zero, la mia pelle è diventata molto secca e sensibile. Voglio quindi condividere con voi cosa ho fatto per rimediare a questo fastidioso problema. Bastano semplici accorgimenti per un benessere assicurato:

1) ELIMINARE DETERGENTI AGGRESSIVI Ho evitato (sia per il viso che per il corpo) prodotti con troppo sale. Guardate sempre l’inci: se il sodium chloride viene prima delle betaine lasciatelo sullo scaffale, e cercate prodotti più delicati.

2) EVITARE L’ACQUA TROPPO CALDA Io ho la cattiva abitudine di lavarmi con acqua quasi bollente, e ho da poco scoperto che questa cosa rovina la barriera della pelle. Meglio quindi non esagerare con le alte temperature.

3) OLIO DI JOJOBA L’olio di jojoba spalmato dopo la doccia sulla pelle ancora umida è un toccasana. Quest’olio ha una composizione altamente compatibile con quella del sebo naturalmente presente sulla pelle. Questo step è necessario per proteggerla dalla secchezza. Io ho provato molte marche, ed una delle mie preferite è Wilco, 100% naturale

4) BURRO CORPO Usare soltanto l’olio dopo la doccia mi ha aiutato, ma applicare una volta al giorno un burro nutriente ha completato la mia routine nel migliore dei modi. Io scelgo il burro di karitè Lovea, ma in commercio ne trovate molti altri.

5) BURROCACAO Evitate quelli chimici a base di paraffina. Spendete 2 euro in più e procuratevi un balsamo labbra naturale. Il mio preferito è quello all’argan de I Provenzali.

6) UMIDIFICATORE Per chi passa molto tempo in casa è fondamentale. Io noto che i miei capelli e la pelle di viso e mani si seccano particolarmente anche se non esco di casa. Questo perché, con il riscaldamento sempre acceso, l’aria diventa troppo secca. Tornate alla vecchia e sana abitudine di mettere un umidificatore sul termosifone. Un suggerimento? Mettete in acqua qualche goccia di olio essenziale di lavanda o eucalipto. Proteggere la pelle anche in casa è una cosa da non sottovalutare.

Nella foto indosso un bikini Thalassa Boom. So che inverno può sembrare strano acquistare i bikini, ma, a fine mese, andrò in vacanza e quindi preparo la pelle ma anche il guardaroba estivo!