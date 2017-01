Come avere una pelle liscia con nuove forme di epilazione, un corretto scrub e una idratazione perfetta. Oggi vi parlo del perchè l’epilazione è vantaggiosa rispetto alla depilazione e di come renderla un rito piacevole per la pelle, pratico e dagli effetti duraturi. Uno dei problemi più’ comuni dell’ epilazione ( che si differenzia dalla depilazione perchè rimuove i peli alla radice) , rispetto alla depilazione, è il fatto che possa produrre dolore e fastidio alla pelle, specie durante le prime sedute, ma rispetto alla depilazione ha il vantaggio di effetti molto più’ prolungati nel tempo se pensiamo invece al comune rasoio. Sia se procedete che per l’ una o per l’ altra, dovete in ogni caso ricordarvi di “ottimizzare ” la pelle prima e dopo queste operazioni, ovvero abituandovi a scrub periodici per rinnovare gli strati cutanei, contrastare il problema dei peli incarniti e rendere più’ luminosa la pelle. Un prodotto che mi piace, è lo scrub di Kaloderma che contiene oltre ai granuli, olio idratante che contrasta il rossore. Basta usarlo aiutandosi con una spugna, in sostituzione del detergente classico che usate per la doccia ( che userete solo per le parti intime e le ascelle), accertandovi di non avere lesioni come taglietti per non irritare. A mio avviso va bene anche usarlo sotto le ascelle e nell’ area inguinale, ma in minore quantità per esempio rispetto ad aree come gambe , braccia, schiena.

Dopo aver fatto lo scrub qualche giorno prima, ed esservi depilate, ricordate sempre che occorre un prodotto altamente idratante perchè la cute puo’ presentarsi secca, arrossata e ipersensibile.

Ma come fare ad avere un epilazione che abbia il vantaggio di risultati prolungati e che sia indolore come il rasoio o la crema depilatoria? L’ ultima scoperta che ho fatto si chiama Colibry ed è uno strumento che modernizza e velocizza l’ antica tecnica dell’ depilazione a filo, grazie al movimento della spirale del filo racchiuso in un oggetto piccolo e manegevole che si puo’ usare da sole o in istituto di bellezza. La cosa bella di Colibry è che è indolore, non richiede batterie e non fa rumore quindi può essere davvero la soluzione che mette insieme i vantaggi dell’ epilazione che è duratura e rimuove i peli dal bulbo pilifero indebolendo di volta in volta la loro ricrescita, con l’ assenza di dolore della depilazione classica. E’ un invenzione italiana che sta approdando ora sul mercato.

Dopo aver controllato attentamente di aver effettuato una rimozione perfetta dei peli superflui, aiutandovi con un illuminazione ideale del bagno, procedete con abbondanti strati e massaggi di burro e olio idratante, che rispetto alla normale crema e latte idratante, hanno un effetto molto più’ potente soprattutto per chi ha la pelle secca ed ipersensibile. Un prodotto delizioso è il burro idratante che ho trovato su Preziosi Ecobio, che è profumato, consistente e arricchito in una delle versioni, da delicate pagliuzze dorate. Questo prodotto anche a me ha dato una specie di dipendenza, per cui capisco il motivo per cui è spesso sold out.

Se amate un prodotto oleoso, potete ricorrere all’ olio di cocco grezzo che trovate in tutte le erboristerie. Questo prodotto non è arricchito da profumo per cui se come me amate sempre una nota profumata, il consiglio è di aggiungere alcune gocce di profumo concentrato alla vaniglia come quello che si trova su Flower Tales, ha un effetto duraturo davvero sbalorditivo, e diventa utilissimo quando si sperimentano lozioni allo stato grezzo oppure preparate in casa. Il sito offre anche ottimi burri corpo molto consistenti, idratanti e con delicate profumazioni naturali. Questo sito è particolare perchè vende sia cosmetici che si possono usare così come sono ma anche perchè ci si trovano gli ingredienti da mescolare insieme per creare su misura i propri cosmetici come creme corpo, oli, lozioni etc. Credetemi, sono ottimi e divertenti da usare.

Con questi suggerimenti potete rendere molto più’ facile, piacevole, delicato e persistente il rito dell’ epilazione , dello scrub e dell’ idratazione, dimenticando una volta per tutte i dolori dello strappo, il rossore e lo stress di una ricrescita veloce e della pelle secca

A presto!