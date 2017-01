La parola “decottopia” potrebbe far subito venire in mente i decotti, ma non è proprio un’associazione esatta: il significato di questa parola vuol dire “metodo delle dieci piante”, che in questo caso sono piante officinali.

Benessere antico

L’utilizzo delle piante per apportare benessere al corpo e alla mente è una pratica nota da tempi immemori. Nel caso della decottopia si estraggono i loro principi attivi con metodi definiti “dolci” quali l’infusione e la macerazione. L’estratto è un liquido, puro e naturale al 100%, che è un vero e proprio balsamo per la salute.

Estratti naturali e tisanoreica

C’è un legame molto stretto tra gli estratti della decottopia e la dieta tisanoreica perché in entrambi i casi c’è un’azione mirata sulla chetosi: un procedimento grazie al quale l’organismo brucia grassi in quanto non riceve zuccheri e carboidrati. Ecco spiegato perché gli estratti d’erba si sposano perfettamente con la dieta tisanoreica. Questa prevede due fasi principali: quella iniziale o intensiva, dove si eliminano i carboidrati e si consumano 4 PAT (Porzione Alimentare Tisanoreica); segue quella di stabilizzazione, che reintroduce i carboidrati integrali perché hanno un basso indice glicemico, oltre al consumo di 2 PAT giornalieri. In entrambe le fasi si integrano i prodotti della decottopia e gli alimenti della dieta mediterranea: immancabile l’uso coscienzioso dell’olio extravergine di oliva. In questo modo l’organismo si depura, il punto vita si assottiglia e il fisico diventa più asciutto perché si elimina la massa grassa.

I colori delle verdure

Arriva dalla terra di sua maestà la Vegetable Color Diet, un regime alimentare a base di cibi colorati ricchi di antiossidanti (ottimali per frullati da consumare a metà giornata) e alimenti integrali senza dimenticare legumi, frutta, verdura e i prodotti della decottopia. Questi si diluiscono nell’acqua, ovvero dei due litri giornalieri che si consumano per espellere tossine e ripulire l’organismo. Inoltre sono inclusi anche degli integratori alimentari naturali, per un apporto extra di vitamine e flavonoidi. Si eliminano i dolci, le fritture, i cibi ricchi di grasso e gli alcolici, e anche la pelle ritrova splendore.