Il galateo dei collant

Il dilemma “calze sì o calze no”, non è più solo per matrimoni ed eventi eleganti estivi, ma è diventata l’eterna questione da affrontare anche d’inverno visto che, da qualche stagione, il freddo non sembra più essere un problema per le gambe. Ogni fashion blogger che si rispetti viene puntualmente immortalata fuori da qualche sfilata durante la Fashion Week con la pelle d’oca, ma impassibile senza collant.

Quando poi si arriva alla voce “color carne” si scatena una vera e propria crociata. E mettere tutti d’accordo è più arduo del previsto. L’unica soluzione possibile è il buon gusto, seguito dal buon senso. Noi però cerchiamo di semplificarvi la vita, anche in vista di Capodanno.

LE CALZE COLOR CARNE:

LA TONALITÀ GIUSTA: le calze color carne funzionano come un fondotinta: hanno diverse tonalità, e devono dare un effetto seconda pelle. Quindi, per evitare stacchi tutt’altro che chic, sceglietele esattamente dello stesso tono del vostro incarnato.

NO ALL’EFFETTO LUCIDO: se non siete Beyoncé e neanche Jennifer Lopez, evitate i collant dalla texture lucida ma optate per quelli dalla finitura opaca, decisamente più discreta.

I DENARI: 8 denari o 20 sono l’ideale per minimizzare le imperfezioni e ottenere il suddetto nude look. Attenzione ai 40 denari, perché il rischio “casalinga di Voghera” è dietro l’angolo.

SE SIETE DELLE IT-GIRL, FASHION BLOGGER O MODELLE: e solo, unicamente in questo caso, allora potete farne a meno, anche sotto la bufera. Il mondo delle fashioniste è a sé.

PER LE CERIMONIE: le calze velate color carne sono le amiche del bon ton. Kate Middleton docet, obbligata a indossarle anche in piena estate dal cerimoniale di corte. In verità, anche se sono stati demonizzati, i collant color carne uniformano la gamba e rendono più sofisticato il look. A patto di seguire le regole dette sopra. In chiesa si dovrebbero indossare sempre, ma in piena estate si può chiudere un occhio.

CON I SANDALI: niente calze, oppure optate per quelle di pizzo, a rete o velatissime.

CON GLI STIVALI CUISSARD: no, categorico. Né nere, né color carne. Tanto meno sotto le parigine.

COLLANT NERI:

COPRENTI: dai 50 denari in su, vanno bene per il giorno e per le situazioni più casual, anche con le open toe dal plateau vertiginoso.

VELATI: 20 o 30 denari, hanno un’allure più elegante dei collant coprenti, quindi sono più adatti per la sera.

SENZA CUCITURE: sono d’obbligo sotto gli abiti aderenti per evitare l'”effetto salsicciotto”. Noi vi consigliamo la linea Senza cuciture di Golden Lady, dalla vita regolabile. Scompaiono anche sotto i tubini più attillati.