Regali beauty tra i 5 e i 15 euro

La notte di Natale è sempre più vicina e vi mancano ancora alcuni regali da acquistare per le amiche? Dopo avervi dato qualche idea per dei piccoli doni sotto i 5 euro, oggi vi mostro dei cosmetici che hanno un prezzo compreso tra i 5 e i 15 euro e che potrebbero essere molto apprezzati se la destinataria del regalo ama prendersi cura di sé.

The Great Bath Infusion (€ 10,90). Parola d’ordine: relax! Il regalo ideale per una persona a cui piace rilassarsi con un bagno caldo per far scivolare via tutto lo stress. All’interno della confezione sono presenti 12 monodosi da lasciare in infusione nella vasca, proprio come una bustina di té. Per usarle, infatti, è sufficiente staccare la linguetta colorata situata all’estremità della confezione, immergere la bustina nella vasca e lasciarla in infusione mescolando l’acqua. Ogni monodose rilascia una polvere sottile che profuma delicatamente l’acqua del bagno. Le fragranze tra cui scegliere sono tre: Fiore di cotone, Lagoon e Tè verde.



Rudy di Lush (€ 13,00). Se gli infusi da bagno non vi convincono, potete puntare sulle classiche bombe da bagno effervescenti. Rudy è un simpatico furoshiki di cotone biologico che all’interno contiene due ballistiche di Lush: Shoot for the Star ha un profumo dolce e con note di arancia brasiliana; Butterball contiene burro di cacao e note di ylang ylang.

Latte Corpo Profumato al Mirtillo Rosso e Mandorla di Yves Rocher (Flacone 390 ml € 6,95). Dopo un bagno rilassante non ci si può dimenticare di massaggiare una crema su tutto il corpo. Il latte profumato Yves Rocher ha una consistenza fluida e di facile assorbimento. Il profumo è fruttato e perfetto per le persone che amano sentire questo genere di fragranze sulla pelle.

Intense Colour Lip Kit di Kiko Milano (€ 15,00). Per questo Natale, Kiko si è davvero sbizzarrita e ha proposto diverse cose interessanti come questo kit per le labbra, composto da una matita automatica e un rossetto. Questo in foto è il kit 02 Incarnation Red ma sono disponibili in tutto 12 referenze. I rossetti hanno sia un finish mat che brillante e hanno una chiusura rapida, agevolata dalle componenti magnetiche inserite nel packaging. La matita contorno labbra ha un tratto estremamente preciso per un risultato dal colore intenso e uniforme.

Blossom Blush di Nabla Cosmetics (€ 13,90). I Blossom blush hanno una texture soffice e donano un look sano e naturale che ravviva l’incarnato e ricrea l’effetto fresco di una guancia naturalmente arrossata. Il packaging in alluminio è particolarmente rifinito ed elegante. Hanno, inoltre, una chiusura magnetica e lo specchio interno che lo rendono perfetto per quelle amiche che ci tengono ad avere sempre un trucco impeccabile e si concedono dei piccoli ritocchi durante la giornata.

Candela da Massaggio Vaniglia e Avocado di La Cremerie (50 ml € 9,70). La Cremerie produce cosmetici naturali e una simpatica idea regalo per questo Natale potrebbe essere una mini candela da massaggio; perfetta dopo la doccia per il suo aroma avvolgente e intenso. Sempre La Cremerie propone presso i negozi e i centri estetici che rivendono il marchio dei Saponi Naturali (€ 5,85). Queste piccole saponette da 40 grammi sono realizzate a mano e tra i profumi che vi consiglio ci sono Lavanda e Champagne e Petali di Rosa. Quest’ultima è anche la fragranza del mio scrub preferito!

Se, invece, volete regalare qualcosa fatto da voi, provate a riprodurre lo Scrub corpo alla mela e cannella. Il successo è assicurato!

Cosa ne pensate di queste idee?

