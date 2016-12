Collant con vestiti attillati: sì o no?

I giorni che mancano a Natale sono per molte una maratona di cene e aperitivi. Dove si mangia in grandi quantità ma si deve apparire in splendida forma. Quindi, se è una settimana che assimilate più o meno il doppio rispetto a come siete abituate, è probabile che un po’ di pancetta passeggera l’abbiate messa su. Insomma, di questi tempi tra cenoni e party dress la relazione è piuttosto complicata.

A tutto ciò si aggiunge un altro dilemma: collant sì o collant no? A guardare star e street style sembrerebbe proprio che le calze di sera siano out of fashion. Ma come la mettiamo quando fuori ci sono due gradi e dobbiamo essere al top camuffando tutti gli etti presi? Un bel paio di collant neri coprenti sono la soluzione per il freddo e per la silhouette. Le gambe, infatti, appariranno molto più slanciate e snelle.

Già, ma non basta dire collant per ovviare tutti i problemi. Perché con gli abiti attillati, magari di paillettes, l'”effetto salsicciotto” causato dalle cuciture è li a tendere l’agguato. Quindi, per fare pace definitivamente con i collant, provateli senza cuciture come quelli della linea di Golden Lady. Sembrano una seconda pelle, hanno la vita regolabile e scompaiono totalmente anche sotto i vestiti più attillati. Potete scegliere tra quattro diversi gradi di coprenza: 20, 40, 50, 70 e My Secret Silhouette che danno un effetto gambe affusolate e sono contenitivi sulla pancia.