Regali beauty a meno di 5 euro

Mancano quasi dieci giorni alla notte di Natale e stiamo entrando nel vivo della corsa al regalo perfetto. Quest’anno ho notato diverse cose interessanti da regalare, sia beauty che non, ma quanto è difficile trovare anche cose carine a prezzi contenuti?

Ecco, quindi, qualche proposta per dei regali di Natale sotto i 5 euro. Magari da aggiungere a un cadeau più importante o semplicemente per donare un pensierino anche a quella collega che non conosciamo così bene, ma che ci regala sempre un sorriso.

Bagno Doccia (Flacone 400 ml € 3,95) e Crema Idratante Mani (Tubo 75 ml € 2,95) al Mirtillo Rosso e Mandorla di Yves Rocher. Quando si è alla ricerca di prodotti di buona qualità e dal prezzo ridotto, Yves Rocher è sempre una garanzia. Per questo Natale potete puntare sul classico bagnoschiuma, un regalo sempre utile e gradito, o sulla crema mani dalla texture leggera e dal profumo fruttato.

Pallina da bagno Effervescente di Sephora (€ 3,00). Chi non ha mai sognato di immergersi in un’acqua scintillante?! Con questa pallina effervescente si potrà fare il bagno in un’acqua frizzante con un delicato profumo di fiori di cotone. L’unica accortezza per questo regalo? Ricordatevi di verificare se la persona a cui è indirizzato ha una vasca da bagno a casa!

Cialda di Cera di Heart & Home. Quasi tutti amano le candele profumate. Creano un’atmosfera romantica in casa e riescono a diffondere facilmente il loro aroma in tutte le stanze. Le cialde Heart & Home, come le candele, hanno la particolarità di essere prodotte con cera di soia: ecosostenibile e più duratura.

Addolcilabbra Alkemilla (€ 2,90). Ecco il regalo perfetto per l’amica che ha sempre le labbra screpolare. Gli Addolcilabbra sono dei burri labbra idratanti e protettivi, grazie alla sinergia di oli vegetali biologici con cui sono prodotti. Senza dubbio è uno dei migliori burri per labbra che abbia mai provato ed è disponibile in 12 varietà. Cioccolato bianco è il mio preferito!

Smart Nail Laquer di Kiko (€ 2,50). Un dono perfetto per chi ama lo smalto ma non ha mai voglia o tempo di aspettare che si asciughi. Gli Smart Nail Laquer di Kiko sono smalti ad asciugatura rapida e sono disponibili in tantissimi colori. Ideali anche per le nail art addicted!

Se, invece, volete regalare qualcosa fatto da voi, provate a riprodurre lo Scrub corpo alla mela e cannella. Il successo è assicurato!

Cosa ne pensate di queste idee?

