Idee regalo Natale 2016: per te e per le tue amiche

A meno di due settimane dal Natale i dubbi su cosa regalare, soprattutto alle amiche, ma anche colleghe di lavoro, mamma, cugine, zie e nonne sono ancora tanti da non saper da dove cominciare. Centrare in pieno con un pensiero carino e soprattutto azzeccato può rivelarsi quasi una missione impossibile. Ecco perché, tra questi 10 oggetti, di sicuro troverete quello giusto che farà breccia nel vostro cuore e del suo destinatario. Le idee regalo Natale 2016 per te e le tue amiche sono tutte qui, inoltre sono acquistabili online, il che rende tutto più semplice e piacevole, è possibile fare tranquillamente shopping natalizio stando sedute sul divano di casa propria evitando code interminabili in cassa, panico da “scelta del regalo perfetto” e caos da centro commerciale.

Basta dubbi, prendi ispirazione qui!

Sul noto sito Troppotogo, ad esempio, ho scovato alcune originali idee regalo. Se finora siete state abituate ai classici calendari dell’avvento, colmi di cioccolatini e caramelle non resisterete a quello super cool Mad Beauty Calendario dell’Avvento, dove ogni finestra nasconde un prodotto di bellezza. Solo per vere beauty addicted! Da quando non si pensa più ai gatti neri come iettatori si celebrano in ogni modo, anche con la simpatica Tazza Black Cat, il suo delizioso musetto farà compagnia al mattino quando si sorseggia un ottimo caffè nero o la tisana preferita, mentre per non rischiare di andare offline esiste la borsa caricabatterie per smartphone, una pochette molto elegante con un caricabatterie integrato con connettore micro-USB e connettore Apple. Per tutte quelle che, invece, vedono unicorni magici e colorati ovunque da oggi è possibile portarseli anche sotto la doccia con la speciale cuffia doccia unicorno. Capelli asciutti con uno stile originale e unico.

Se cercate invece qualcosa di più classico, che sicuramente non deluderà, è possibile far riferimento a ProfumeriaWeb. Ancora gatti ma questa volta trasformati in un dolcissimo cofanetto. Pupa Cat è la collezione di trousse make-up in perfetto stile Pupa che ha come protagonista, appunto, il gatto. E’ la trousse più completa della collezione, dalla forma sferica e dal tocco vellutato al tatto, per un make up viso-occhi-labbra completo. Un profumo non può mai mancare quindi perchè non puntare al meglio con Chloé Eau de Toilette. Una fresca e ariosa fragranza floreale di rose bianche bagnate di rugiada, un bouquet delicato e leggero che rivela nella donna che lo indossa naturale eleganza e femminilità.

Per la cura di tutto il corpo prodotti come quelli di Yves Rocher sono regali di sicuro sempre apprezzati. Per nutrire intensamente e rigenerare la pelle del viso il Balsamo Nutrizione Intensa ai 30 Oli Preziosi, sublimato dall’Olio di 1000 Rose è perfetto. Giorno dopo giorno, le rughe sono come levigate e la pelle è più morbida e confortevole, mentre per coccole super profumate, speziate e avvolgenti ci sono le edizioni limitate in occasione del Natale; creme, bagnoschiuma, balsamo labbra, crema per le mani in tre combinazioni diverse, mirtillo rosso e mandorla, clementine e spezie, pera e cacao, per affrontare il 2017 al meglio.

Per un make-up perfetto la parola d’ordine è Top Secrets. La nuova linea Ysl garantisce un viso più fresco e rigenerato con pochissimi gesti.

Top Secret Instant Moisture Glow dona visibilmente vitalità alla pelle lasciando una sensazione di leggerezza, la pelle è idratata, fresca e morbida mentre il balsamo Lip Perfector nutre, leviga e illumina le labbra lasciandole morbide fin da subito. Entrambi posso essere usati prima del make-up o da soli.

