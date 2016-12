Come ottimizzare il tuo allenamento sportivo

Ore e ore passate in palestra, e poi, pochi risultati. «Può dipendere dall’alimentazione», come ci spiega Andrea Gatti, aesthetic fitness trainer (@andreagattifitness). «Il mio concetto di sport va ben oltre il puro gesto atletico e abbraccia un più ampio progetto di benessere e fitness dove il gesto sportivo si combina con una corretta alimentazione e stile di vita».

Quindi, Andrea, puoi suggerirci uno schema alimentare di un giorno tipo?

Privilegiare alimenti alcalini quali frutta e verdure per lo più crude a discapito di alimenti acidificanti quali proteine di origine animale. Al mattino, dopo aver bevuto il succo di 2/3 limoni con acqua tiepida, consiglio ai miei atleti una sana colazione a base di frutta di stagione , accompagnata con dello yogurt magro e della frutta secca. Nel preworkout dei cereali tipo farro o kamut conditi con olio d’oliva almeno 1 ora prima del training. Nel dopo allenamento è consigliato un pasto completo, ovvero composto da carboidrati e proteine. Si potrebbe passare da una sana centrifuga ed un toast con affettato magro ad un buon prodotto rigenerante come il BabaSucco proteico. Alla sera prediligo far mangiare ai miei atleti una cena a base di verdure accompagnate con delle proteine del pesce o dei legumi o alimenti a base di soia o tofu.

Può essere importante una dieta detox?

Certo. Sono anni che mi interrogo sui fattori di stress e intossicazione del nostro organismo, fattori assolutamente contro produttivi per il nostro equilibrio psicofisico. Sono giunto alla conclusione che un trattamento disintossicante fatto spesso possa essere un’ottima soluzione per ritrovare un equilibrio psicofisico. Sono un promotore del digiuno intermittente per disintossicare il nostro organismo e riequilibrare il nostro assetto ormonale. Nel breve periodo di digiuno faccio accompagnare i miei atleti con delle centrifughe composte da alimenti ad alto potere disintossicante, come la linea di BabaSucco, collaborazione nato grazie alla nostra comune visione di benessere.

