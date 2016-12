Tessuti cattivo odore

Il corpo umano secerne sudore: non possiamo farci nulla, è un meccanismo naturale e, tra l’altro, è anche molto prezioso per il corretto funzionamento dell’organismo. Il sudore di per sé non crea cattivi odori; gli olezzi sono infatti causati dai batteri presenti sulla pelle.

Per correre ai ripari esiste una grande varietà di deodoranti e prodotti affini; tuttavia, avrete notato che, a seconda degli indumenti che indossate, diventa più o meno difficile tenere il cattivo odore sotto controllo.

I famigerati tessuti sintetici (come nylon, poliestere, acrilico) sono in prima linea quando si tratta di diventare asfissianti al contatto col sudore. Questo accade perché i tessuti sintetici favoriscono il proliferare di alcuni tipi di batteri e, raccogliendo il sudore in spazi microscopici tra le fibre, creano un connubio tutt’altro che profumato.

Esiste però la viscosa, un tessuto creato artificialmente, che non permette la crescita dei batteri; questo la ‘salva’ dall’insieme maleodorante dei capi sintetici.

Come fare, quindi, se si pratica attività sportiva? Molti degli indumenti tecnici sono infatti sintetici, ed è consigliabile utilizzarli per vestire zone ‘meno a rischio’. Meglio affidarci ad un altro tipo di indumenti per il contatto con le ascelle: ad esempio possiamo indossare una magliettina in cotone che permetta una traspirazione meno olfattivamente imbarazzante.

Per quel che riguarda i tessuti naturali, bisogna fare i dovuti distinguo. Il cotone assorbe il sudore, ma limita al massimo i cattivi odori, motivo per cui è il tessuto più utilizzato sotto ogni genere di indumento. La lana invece, impregnandosi con il fluido maleodorante, diventa davvero poco indicata per stare a contatto con zone ricche di ghiandole sudoripare, anche perché è un tessuto che ospita una gran quantità di germi e batteri. Occhio quindi ai mesi invernali, cercate di tenerla il meno possibile a contatto con le zone del corpo che tendono a sudare!