Pelle perfetta con Bava di Lumaca Naturaverde Bio

Una pelle liscia, vellutata, priva di imperfezioni è il sogno di tutte noi! Per ottenere dei buoni risultati bisogna avere i giusti alleati e scegliere i prodotti giusti per prendersi cura del nostro corpo. Partiamo dalla base di una pelle liscia, la depilazione: le strisce depilatorie Naturaverde Bio corpo. La loro formula al biossido di titanio è arricchita con Oli Bio di Melograno e Camelia provenienti da agricoltura biologica, dalle spiccate proprietà addolcenti e lenitive, assicura massima delicatezza rendendo la pelle vellutata, luminosa e perfettamente depilata. Inoltre rappresentano un’innovazione nel loro genere, grazie al materiale utilizzato per la striscia di supporto in bio-plastica biodegradabile ricavato da materie prime rinnovabili.

Dopo la depilazione, meno invasiva rispetto a tante altre strisce depilatorie perché realizzata con prodotti naturali ed emollienti, bisogna che ci prendiamo cura della nostra pelle con una crema corpo. Ho sentito parlare delle proprietà della “Bava di Lumaca”, per questo motivo ero curiosissima di provare una crema che contenesse questo magico elisir naturale, per provarne i benefici e devo dirvi che mi sono trovata davvero benissimo.

La crema corpo elasticizzante intensiva Naturaverde Bio con il 10% di Bava di Lumaca Pura, grazie alle sue molteplici proprietà, si prende cura della pelle proteggendola e idratandola, concentra in sé ben sette benefici: è elasticizzante, idratante, antiossidante, lenitiva, protettiva, rigenerante e illuminante. Un trattamento ideale per prendersi cura della pelle e dei suoi inestetismi in maniera naturale, efficace, risolutiva.

Questo insolito ma preziosissimo ingrediente contiene un’alta concentrazione di elastina, fondamentale per riattivare l’elasticità del tessuto cutaneo, nel caso di cicatrici cutanee dovute appunto alla rottura delle fibre elastiche del derma. In più, è in grado di agire anche sulle smagliature bianche di lunga data.

Arricchita con Aloe Vera Gel Bio, che la rende adatta anche alle pelli più secche e disidratate, svolge anche un’azione emolliente. Il tuo corpo risulterà idratato e morbido oltre che piacevolmente profumato.

Se dovessi esprimere dei voti per valutare le proprietà di questa crema corpo alla bava di lumaca sarebbero:

Texture 5

Profumazione 5

Rapidità di assorbimento 4

Durata Idratazione 5