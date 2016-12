Depilazione Viso e Corpo con le strisce depilatorie di Naturaverde Bio

Depilazione? Addio peli superflui con le strisce depilatorie Naturaverde Bio!

Vi ho parlato di Naturaverde Bio e dei suoi prodotti con bava di lumaca pura. Ora passiamo ad un argomento più “spinoso”: la depilazione! Se siete come me e detestate ogni pelo superfluo del vostro corpo e del vostro viso, scommetto che siete sempre alla ricerca di nuovi metodi di depilazione. La mia ultima scoperta sono le strisce depilatorie di Naturaverde Bio di origine naturale. Mi hanno incuriosito molto, in quanto contengono olio di Melograno Bio e Olio di Camelia Bio.

Si dice che il melograno sia il frutto degli dei per le sue proprietà antietà. In realtà ho scoperto che anche il suo olio è molto prezioso, perché è ricco di vitamine E, flavonoidi, fitormoni e fitosteroli. Gli elementi che contribuiscono non solo a nutrire la pelle, ma anche a ripristinare i livelli di Acido Ialuronico e contrastare i radicali liberi.

Avete capito perché Naturaverde Bio lo ha voluto nelle sue strisce depilatorie? Quando ci depiliamo con la cera la pelle subisce comunque uno stress non indifferente. L’olio di melograno e quello di camelia rendono questa ceretta molto delicata e inoltre idratano da subito la pelle. Per cui la pelle, oltre ad essere ben depilata, sarà anche morbida, vellutata e nutrita.

Strisce depilatorie viso Naturaverde Bio: le prime strisce che ho provato sono quelle studiate per il viso. Si utilizzano con molta facilità, scaldandole leggermente tra le mani, e mi hanno colpito perché aderiscono in modo perfetto senza lasciare nessuna zona scoperta. All’interno della confezione si trovano anche le salviette detergenti e dermoprotettive che contengono estratti di Calendula e Camomilla. Funzionano molto bene per rimuovere le piccole tracce di cera residue che non vengono via durante lo strappo. Sono un vero “toccasana” per la pelle leggermente irritata. Infatti la pelle del mio viso è molto delicata e tende ad arrossarsi subito.

Strisce depilatorie Corpo Naturaverde Bio: in questa occasione ho provato anche le strisce depilatorie braccia e gambe e mi sono piaciute molto per un motivo che scommetto che molte persone devono affrontare: i peli incarniti. Uno dei motivi per i quali avevo smesso di usare la ceretta era proprio quello. La volta dopo mi ritrovavo ad avere una ricrescita problematica (diciamo così). Queste strisce, se usate dopo uno scrub delicato, sono talmente delicate che lo strappo non solo è meno aggressivo, ma idratano da subito la pelle senza irritarla. Vale a dire, che se prima era impossibile pensare a fare uno scrub “before” depilazione, adesso è possibile senza correre il rischio di provocare piccole abrasioni.

Presto vi racconterò la mia seconda esperienza con Naturaverde Bio su IndianSavage blog.