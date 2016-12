Il beauty cult per l’inverno più amato dalle star (e dal web)

Gli innamoramenti del web sono molto pericolosi: spesso tanto passionali quanto passeggeri. Solo quando l’idillio comincia a persistere nel tempo si può parlare di vero amore. È il caso di Crème de Corps di Kiehl’s, la crema per il corpo gialla e burrosa del brand americano, tanto bella da vedere quanto buona al tatto: sono ormai più di dieci anni che su internet si trovano recensioni a cinque stelle.

Cinque stelle in tutti i sensi: molte dei commenti positivi e delle citazioni di questa crema vengono infatti da utenti di serie A, le star, che ai diversi web magazine negli anni hanno raccontato di amare i prodotti Kiehl’s e in particolare questa crema. Oprah Winfrey l’ha nominata in diretta tv durante il programma “Good Morning America” mentre Chloë Sevigny all’ultimo Sundance Festival ha svelato alla stampa di usarne così tanta da non riuscire poi a vestirsi per 10 minuti.

Da Julianne Moore a Bella Hadid, da Rita Ora ad Alexa Chung, Kiehl’s conta tra i suoi fan così tante celebrities che la sua reputazione lo procede. Per questo Natale, il suo prodotto cult Crème de Corps si veste di un pack in edizione limitata firmato dall’artista Jeremyville e lo fa per una buona causa, devolvendo parte delle vendite al progetto di terapia ricreativa Dynamo Camp: l’occasione giusta per fare il proprio test personale. Scopri nella gallery in alto le star fan di Kiehl’s e la nuova edizione limitata di Crème de Corps.