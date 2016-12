Che fisico Gaga!

Avevamo lasciato Lady Gaga in super shorts con qualche (umanissimo) inestetismo in vista per le vie di New York, durante la promozione del suo nuovo album Joanne, e oggi la ritroviamo sul palco del Victoria’s Secret Fashion Show con un corpo tonico e snello da far invidia anche alle top model che hanno calcato la passerella.

Le foto parlano da sole, come gli scatti “hot” che ha postato sul suo profilo personale di Instagram o nelle immagini post-sfilata. Miss Germanotta è passata da una tuta nera aderente e tempestata di paillettes a un abito effetto rete impreziosito da ricami a forma di rose e, per il gran finale, ha optato per un completo in pizzo che le fasciava il corpo alla perfezione. Per non parlare della pelliccia blu elettrico di Saint Laurent con la quale aveva oscurato le sue colleghe-modelle la mattina prima in occasione del photocall, o ancora l’outfit, griffato Azzedine Alaia, scelto per il post party che l’ha innalzata a dea di questo show.

Sì, Gaga su questa passerella è stata una delle protagoniste indiscusse, insieme a Bella Hadid, per quegli scambi di sguardi intensi con l’ex The Weeknd, e Irina Shayk, in attesa di un bebè da Bradley Cooper.