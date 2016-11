Dopo una giornata trascorsa al computer, in genere si torna verso casa con la testa piegata sullo smartphone: una volta raggiunto finalmente l’agognato divano, (comprensibilmente) veniamo colte dal mal di schiena. Questo non dovrebbe stupire nessuno perché è raro avere dei comportamenti corretti alla scrivania: si trascorre troppo tempo seduti, non ci si alza mai abbastanza e la postura è spesso sbagliata.

Tanti studi, un solo problema

Il mal di schiena da scrivania affligge giovani in età scolare, così come gli adulti che lavorano trascorrendo troppo tempo seduti. E questo non accade sono in Italia. Il Wall Street Journal aveva dedicato un articolo a questa problematica sempre più diffusa: il mal di schiena da scrivania. Quello, per intenderci, che ci porta a stare seduti con la schiena piegata in avanti (posizione a C) oppure con la zona lombare inarcata (posizione a S). Il problema è così diffuso da essere stato studiato anche dal British Journal of Sport and Medicine, che consiglia di trascorrere qualche ora in piedi e di fare della ginnastica defaticante. La rivista Experimental Physiology sottolinea invece come camminare anche solo 10 minuti al giorno aiuta le normali funzioni vascolari, mentre la National Academy of Sport and Medicine che sottolinea come la sedentarietà eccessiva sia la causa di infiammazioni, instabilità dei muscoli delle spalle e di dolori del torace. Insomma, alzarsi e andare a salutare un collega, rispondere al citofono, fare due passi anche se in ufficio è davvero importante.

Postura e sedute alternative

Per stare seduti bene, senza pericoli da mal di schiena, si deve assumere la posizione a “j”: la parte alta del bacino deve essere ben appoggiata allo schienale della sedia mentre le gambe devono cadere perpendicolari alla linea disegnata dalla schiena. Se ci dovesse essere troppo spazio tra schiena e sedia, basta aggiungere un cuscino. La scrivania dovrebbe essere alta da terra tra i 70 e i 75 centimetri. Per stare in piedi senza inficiare la produttività, si può usare la stand up desk: una scrivania rialzata, ottima per la schiena e anche per sganchire le gambe. Molte persone scelgono anche la sedia ergonomica senza schienale che aiuta a mantenere facilmente la schiena dritta. Non tutti in ufficio possono avere una palestra: due volte a settimana ci si può affidare al pilates per rinforzare i muscoli della schiena e migliorare la postura. E poi c’è la fitball: per allungare la schiena è sufficiente mettersi in ginocchio di fronte alla palla e abbracciarla. Spingendo con i piedi, ci si allunga sopra la palla incurvando la schiena, per regalarsi un momento di grande relax e benessere.