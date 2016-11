Beauty effetto seconda pelle

Il beauty è sempre più nudo. Alla tendenza #nomakeup che corregge, migliora l’incarnato ma senza farsi notare, si associa anche un’esigenza di libertà. Ovvero essere belle senza sentirsi appesentite dai molteplici strati di prodotto.

Il detto “Per essere belle bisogna soffrire” appartiene al passato. La vita multitasking ha abbassato il livello di sopportazione femminile: niente più ceroni, pettinature tiratissime che fanno venire il mal di testa o intimo modellante che toglie il respiro. Oggi essere femminili vuol dire avere l’incarnato perfetto ma naturale con texture eteree che si fondono alla perfezione con la pelle, sfoggiare una coda dal mood “morning after” ricercata proprio perché volutamente arruffata, o indossare un paio di collant senza cuciture. Invisibili anche sotto gli abiti più aderenti, avvolgenti e soprattutto confortevoli.

Le calze della linea “Senza Cuciture” di Golden Lady hanno una resa cocoon. Laa vita è regolabile e sono prive di cuciture. Potete scegliere tra quattro diversi gradi di coprenza: 20, 40, 50, 70 e il modello My Secret Silhouette che dà un effetto gambe affusolate ed è contenitivo sulla pancia. Less is more, si ha più fascino se si appare il meno cosruite possibile. Con il benestare degli uomini, che preferiscono la semplicità.