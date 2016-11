Ecco come è cambiato il corpo di questa ragazza aggiungendo calorie alla dieta

Madalin Frodsham, fitness blogger australiana di Perth, è l’esempio di come alimentarsi poco possa bloccare il metabolismo e rovinare gli sforzi fatti in palestra per avere il corpo desiderato. All’inizio del 2016, come buon proposito per mettersi in forma, aveva iniziato il workout di Kayla Itsines e aveva drasticamente ridotto l’apporto di calorie giornaliere. Il risultato? Dopo mesi di sforzi a tavola e in palestra non vedeva i risultati sperati.

Dopo essersi rivolta a un nutrizionista, ha scoperto qual era il problema: non assumeva abbastanza nutrienti e si alimentava troppo poco rispetto all’allenamento svolto. Combinazione deleteria per il suo stato di salute e il suo fisico, che non rispondeva più. Mangiando meno calorie di quante ne aveva bisogno, era entrato in una modalità di conservazione, per cui assimilava tutto quello che poteva per poter funzionare e avere abbastanza energia.

Madalin ha raccontato la sua storia con un post su Instagram: «Quando mi nutrivo con 800 calorie pensavo fosse sano – scrive – mi alimentavo con cibo healthy ma difficilmente erano macronutrienti (…) 800 calorie sembrano assurde visto che adesso ne ho bisogno di almeno 1500 per sentirmi sazia, ma a quell’epoca erano sufficienti per farmi sentire piena perché il mio stomaco era abituato così».

Il nutrizionista cui si è rivolta le ha cambiato subito la dieta sia in termini calorici sia di tipologia di nutrienti. Il 50 per cento del suo apporto calorico giornaliero doveva derivare da carboidrati sani come legumi, verdure e farina integrale. «Quando mi ha detto che dovevo mangiare per il 50 per cento carboidrati mi sono sentita morire – scrive su Instagram Madalin Frodsham – ne stavo assumendo solo il 10 per cento e pensavo solo a quanto sarei ingrassata».

In realtà non è stato così. Con la nuova dieta Madalina non ha preso peso e ne ha guadagnato in energia. I suoi addominali sono diventati finalmente scolpiti e i suoi bicipiti più tonici.

Oggi la sua routine alimentare tipo prevede:

COLAZIONE: smoothie proteico con banana e avena.

PRANZO: quinoa con pollo e verdure.

SNACK: un brownie di sweet potatoes e zucchini o un muffin di crusca d’avena e mela.

CENA: pasta con ragù di carne o una quesadilla.

Quado l’organismo è denutrito e non può attingere ai carboidrati per avere energia, usa le proteine e brucia massa muscolare, ovvero quella magra. Visto che fare attività sportiva aiuta il metabolismo a bruciare più calorie a riposo, se i muscoli vengono utilizzati come combustibile, non mangiare a sufficienza può sabotare la perdita di peso e il tono muscolare.

«Non sprecate il vostro tempo mangiando insalata quando potete mangiare pancakes di banana e sweet potatoes – scrive ai suoi followers – alimentatevi di più e mettetevi in forma. Funziona».