Sei da 20, 40 o 50 denari? Scoprilo con il test

Golden Lady, la grande amica delle donne per tutti i giorni e tutte le occasioni, pensa a un collant senza cuciture che valorizza delicatamente le forme e mette in risalto le gambe con cinturino in vita extra confortevole e regolabile. Una nuova sensazione di femminilità e libertà, da sfoggiare day by day come una grande diva, non per forza del grande schermo.