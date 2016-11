Tatuaggi tra sorelle: tantissime idee per un legame speciale

Stai pensando ad un regalo unico, uno indelebile, un presente per la persona a cui tieni di più e alla quale sarai legata per la vita: tua sorella.

Vuoi qualcosa che la faccia sorridere, qualcosa di originale e non scontato, qualcosa che rimanga per sempre e non finisca dimenticato sul fondo di un cassetto stra colmo. Allo stesso tempo vorresti qualcosa che porti beneficio anche a te (ricordi quel cappotto che le hai regalato il Natale scorso e che hai utilizzato per il tuo ultimo viaggio?). Beh ho la risposta giusta per te, hai mai pensato ai tatuaggi tra sorelle?

Sono un regalo speciale, forse un po’ doloroso, ma unico ed indelebile. Prima di prenotare la seduta parlane con tua sorella o, se vuoi farle una sorpresa, regalale un biglietto scritto da te con una scritta carina che dica “buono per un tatuaggio di coppia”. Così facendo vedrai la sua reazione e potrete parlarne con calma (senza, eventualmente, perdere la caparra).

Bene, hai deciso di passare all’azione? Se si tratta del primo tattoo scegli qualcosa di piccolo ed evita piedi e costato (sono i punti più dolorosi). Ecco uqualche idea per i vostri tatuaggi tra sorelle.

Non hai trovato ciò che fa per te? Qui trovi una gallery di tattoo per sorelle, qui ti do tantissime idee per i tatuaggi piccoli femminili mentre qui ti parlo dei tattoo moda del momento.

Per qualsiasi domanda in merito ai tatuaggi e non solo scrivimi sulla mia pagina facebook Alice Cerea, ne ho 13 e ho tantissimi consigli beauty per te!

Alla prossima!