Dopo la ceretta, attenzione ai rossori!

Succede: fai la ceretta e subito dopo la zona interessata si ricopre di rossori o infiammazioni! È la conseguenza degli strappi decisi che, eliminando i peli dalla radice, possono alterare l’equilibrio della cute, causando arrossamenti. Che fare?

Ci sono ingredienti di origine naturale che agiscono come un toccasana, grazie alle loro intrinseche proprietà antinfiammatorie e lenitive. Ecco qualche esempio:

- il cetriolo ha proprietà analgesiche e antiossidanti, in più favorisce la normalizzazione della cute arrossata o infiammata. Tagliato a rondelle si applica sull’epidermide e si lascia agire, girandolo da entrambe le parti, per alcuni minuti.

- l’avena colloidale è idratante e lenitiva. Miscelandone qualche cucchiaio con acqua si otterrà un composto cremoso spalmabile sulla pelle arrossata. Da lasciare asciugare (e agire) per almeno una decina di minuti.

- l’acqua di amamelide ha proprietà antisettiche e aiuta a mantenere la pelle pulita. Grazie poi alla sua azione antinfiammatoria, passarne sulla cute un batuffolo imbevuto aiuterà a calmare l’irritazione o il rossore.

- l’aloe vera viene spesso impiegata per ridurre infiammazioni e dolori causati da scottature e lievi abrasioni. Non per nulla è ingrediente base di molte creme doposole. Applicare una piccola quantità di aloe in gel (possibilmente pura e priva di alcol) sulla zona post-depilatoria arrossata avrà un effetto calmante.

- la bava di lumaca è un ingrediente naturale dagli innumerevoli benefici. Svolge anche un’efficace funzione lenitiva grazie all’allantoina combinata con mucopolisaccaridi e proteine, ideale per contrastare screpolature e arrossamenti. Ha inoltre un’azione rigenerante, complice l’alta concentrazione di vitamine e proteine. Dove trovarla? La Crema Corpo Elasticizzante intensiva di Naturaverde Bio contiene il 10% di Bava di Lumaca Pura ed è inoltre arricchita con Aloe Vera Gel Bio. Applicata sulla cute appena depilata servirà per un’azione emolliente e lenitiva a 360 gradi.

- la calendula ha proprietà antiossidanti ed è ideale anche per lenire e ridurre dolori e gonfiori. Mescola un paio di gocce di olio essenziale a una crema delicata priva di profumazioni e applica sulla zona arrossata per un’azione calmante.

Se l’obiettivo è fare la ceretta a casa, arrossamenti e infiammazioni si possono tuttavia prevenire seguendo alcune regole base.

La prima è aprire i pori con l’acqua tiepida, tamponando la zona da depilare con un panno umido riscaldato oppure facendo una doccia calda prima del trattamento. Fondamentale, in questo caso, l’uso di un detergente delicato, al fine di eliminare dalla pelle eventuali batteri che potrebbero causare arrossamenti o infiammare i pori, una volta eseguita la ceretta.

Il consiglio in più? Rinvia la depilazione se sei nei giorni del ciclo: la pelle risulterebbe più sensibile.

Per affrontare il problema direttamente “alla radice”, infine, potresti provare la depilazione bio, ovvero eseguita con strisce di origine naturale. Le propone Naturaverde Bio e rappresentano un’innovazione nel loro genere: il materiale utilizzato per la striscia di supporto è infatti in bio-plastica biodegradabile, ricavato da materie prime rinnovabili.

Non solo: la formula base delle Strisce Depilatorie Corpo e Viso, al biossido di titanio, è arricchita con Oli Bio di Melograno e Camelia, dalle spiccate proprietà addolcenti e lenitive.

Risultato: massima delicatezza nell’esecuzione e una pelle vellutata, luminosa e perfettamente depilata.