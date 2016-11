Alte o basse, bionde o more, alla cellulite piacciamo tutte! Se la vita in ufficio è particolarmente sedentaria, siamo le sue prede preferite. Per difenderci da questo inestetismo, sappiate che esistono delle cattive abitudini che consentono alla cellulite di apparire e di non lasciarci più: vediamole assieme, in modo da cambiarle una volta per tutte.

1 Accavallare le gambe. Per non compromettere la circolazione è bene non trascorrere troppo tempo come le gambe accavallate, questa posizione comporta pressione sulle vene delle cosce. In questo modo si agevola la ritenzione idrica e quindi la comparsa della cellulite. Alzarsi dalla sedia e sgranchire le gambe è proprio fondamentale.

2 La vita sedentaria. Il lavoro e la necessità di essere sempre “sul pezzo” ci fa trascorrere troppo tempo davanti al computer e incollate alla sedia. Senza intaccare le nostre performance lavorative, è decisamente opportuno alzarci ogni 30 minuti: si fa una breve passeggiata, anche in corridoio, o un piano di scale per sgranchire le gambe e aiutare la circolazione sanguigna.

3 Pantaloni aderenti. I pantaloni che mettono in risalto il profilo delle gambe ci piacciono molto. Basta non portarli spesso: la compressione del tessuto sulla pelle, ostacola il flusso del sangue. La conseguenza? La cellulite, ovvio.

4 Bere poca acqua. Con il freddo la sensazione della sete diminuisce. Questo però non deve portare a consumare poca acqua: berne tutti i giorni almeno 1 litro e mezzo agevola il ricambio di tossine e la pelle del corpo ringrazia.

5 Alimenti raffinati. Pasta e pizza sono buone quanto poco indicate per combattere la comparsa della cellulite. Si trovano facilmente al bar sotto il lavoro per un pranzo veloce e non troppo dispendioso. Peccato siano a base di farine raffinate che sono difficili da digerire e provocano un eccesso di tossine nell’organismo: impurità e cellulite eccole servite su un piatto d’argento. Meglio quindi prediligere le farine integrali, per non rinunciare al gusto e al piacere delle pasta a pranzo.

6 Le diete alimentari scorrette. La vita sedentaria comporta, tra i contro, quello dell’aumento di peso. La dieta dimagrante diventa necessaria, ma non sempre quelle che “vanno di moda” sono adatte perché squilibrate nelle percentuali di grassi, proteine e carboidrati da consumare quotidianamente. Rivolgersi ad un nutrizionista e camminare ogni giorno è quello che ci vuole.

7 Gestire lo stress. È una delle grandi sfide del millennio, anche per combattere la comparsa della cellulite. Gestire lo stress è molto complesso ma è molto importante. Se questo permette di dormire meglio, allo stesso tempo consente di non diventare inappetenti: il grasso in eccesso non viene consumato ma mantenuto come “riserva” da parte del metabolismo.