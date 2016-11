Le calze nude, come portale in modo chic

Quando si parla di calze nude l’universo femminile si divide. C’è chi le odia e chi le ama. Eppure nella moda e tra le celebrities sono state riabilitate come il new naked. Se siete della fazione avversa, per riavvicinarvi dovete eliminare qualche pregiudizio e dimenticare quello che vi ha sempre detto la mamma, che le calze nude vanno indossate ai matrimoni, anche d’estate. Non è vero. I collant sheer e invisibili non sono solo da cerimonia e possono diventare un plus di stile e di sensualità.



La lezione arriva dalla principessa Kate Middleton, che adora i collant “effetto seconda pelle” e li ha fatti ritornare di moda. Anche star come Ariana Grande, Beyoncé, Sarah Jessica Parker li indossano e questo dimostra che le calze nude non sono affatto una scelta old fashioned. Soprattutto se sono quelle giuste. Paragonabili al primer nel make-up, perché perfezionano e migliorano l’aspetto delle gambe, o alla bb cream a metà tra trucco e skincare, perché oltre ad avere effetto camouflage valorizzano le forme come vere e proprie guaine in microfibra, sono di quegli accessori che una volta provati rischiano di diventare addictive.

LE REGOLE PER PORTARLE AL MEGLIO

– Le invisibile tight devono essere senza cuciture, anche se non vanno mai indossate con scarpe aperte ma con le pumps, meglio non avere dettagli che possano ridurne il comfort. Perfette per la missione le My Secret di Golden Lady, un collant velato elasticizzato con culotte senza cuciture e vita regolabile.

– Il colore va scelto il più possibile simile a quello della pelle e oggi ce ne sono di nuances che soddisfano questa esigenza, proprio come le pumps nude di Christian Louboutin, una per ogni fototipo. Perché la loro missione è ridurre la visibilità di imperfezioni come vene superficiali, colorito poco uniforme e modellare la silhouette nella maniera più discreta possibile. Ariana Grande e Beyoncé insegnano.

– Devono essere velatissime e non lucide, 15 o 20 Den, per evitare l’effetto ragazza pon pon. Quelle mat garantiscono un look più elegante.

– Non devono segnare sotto gli abiti ma aderire alla pelle ed essere comode. I nuovi modelli con la culotte senza cuciture sono i migliori, non scendono e non li senti addosso.

– Abbinatele al look giusto, se è rètro, in versione pin-up con abitini avvitati o dallo stile ’70 come in Ultimo Tango a Parigi, ma anche massimalista anni ’80, alla Bianca Jagger, quando il motto era more is more, diventerete vere icone di stile.