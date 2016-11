Top 10 beauty autunnali

Nell’ultimo periodo ho avuto modo di provare davvero tanti prodotti, ecco quindi l’idea di inaugurare una nuova rubrica, in cui consigliarvi, ogni mese, i miei preferiti. Un po’ come faccio sul blog, ma qui lo farò esclusivamente per le novità make-up e skin care.

Maschere e gommage Caudalie

Iniziamo con un marchio che adoro e che sa sempre come trattare la mia pelle, come coccolarla e soprattutto come migliorarla. Sono sempre alla ricerca della maschera più adatta alle mie esigenza, che ho una pelle grassa ma che tende anche a seccarsi e di un prodotto per detergere che non mi irriti. Questi prodotti di Caudalie sono ormai per me degli irrinunciabili.

Siero e Crema Lumiere Essentielle di Darphin

Ecco come illuminare il viso grazie a due prodotti innovativi ma allo stesso tempo naturali: il siero e la crema Lumiere Essentielle di Darphin sono luce pura, idratazione e profumo irresistibile. Vi conquisteranno le texture, le microperle del siero e l’effetto nutritivo della crema. Gli ingredienti? Mandarino, Arancio, Neroli, Rosa, Ylang Ylang, Legno di Cedro e olio essenziale di zenzero.

Due novità Uriage

Due detergenti per corpo e viso perfetti se avete la pelle delicate, adatti a tutta la famiglia. L’ HUILE NETTOYANTE è un trattamento viso e corpo che offre una detersione delicata ma efficace. La CRÈME LAVANTE è un pratico detergente senza sapone con un terzo di latte nutriente, deterge e nutre la pelle lasciandola morbida e idratata. Si applicano sulla pelle asciutta, si fa formare una leggera schiuma e poi si sciacqua via.

Due novità labbra Kiko

A lunga durata come pochi, zero trasferibilità. Subito amore per questi due nuovi prodotti labbra di Kiko: Ultimate Double Touch, rossetto liquido composto da base colorata confortevole e dalla rapida asciugatura, + lucidalabbra emolliente che dona finish luminoso; Ultimate Stylo, rossetto cremoso e morbido con un effetto semi mat, molto elegante. Per il primo 24 colori disponibili, per il secondo 21.

Smalti gel Kiko

Facili da applicare, asciugatura rapida e lunga durata. Cosa vogliamo di più da uno smalto gel? Ah si, forse 15 colori tra cui poter scegliere. Sono i Perfect Gel Duo di Kiko (al prezzo super easy di € 7.90)

Delicarma dell’Erbolario

Pelle delicata che si arrossa? Presente. Soprattutto con lo sbalzo di temperature o addirittura per lo stress. Per la pelle iperreattiva c’è la linea Delicarma con Acqua Micellare, Crema Viso 24 ore e Olio Bifasico per viso e corpo di L’Erbolario. Nella formula: l’estratto di Portulaca e e di Zenzero, Avena ed Elicriso che mitigano i sintomi dell’iperreattività e riducono gli arrossamenti locali, trattando l’epidermide delicata con altrettanta delicatezza.

Crema Riposante per Piedi e Gambe, L’Erbolario

Un gesto rilassante e una coccola alla fine di una giornata faticosa: a fare la magia sono le Alghe rosse del Pacifico e gli estratti di Edera e Ginkgo biloba. L’effetto lenitivo, accompagnato da un massaggio aiutano a eliminare la sensazione di pesantezza, a volte davvero insopportabile. Se siete tra le fortunate a non avere questo problema, cosa ne pensate di regalarla alla mamma?

