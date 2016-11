Ceretta? bye bye estetista! Gambe bellissime con il caramello

Avete presente quei giorni in cui avete un urgente (anzi urgentissimo) bisogno di fare una ceretta (magari perché la sera dovete uscire e volete a tutti i costi mettervi quella bella gonnellina che avete appena comprato e realizzate d’essere l’anello mancante tra l’uomo e la scimmia??) chiamate l’estetista e vi dice che il primo giorno libero in cui può ricevervi è tra 3 giorni? CRISI! Sarà successo a tutte almeno una volta! E allora vai con silk-epil, rasoio, strisce depilatorie, creme e chi più ne ha più ne metta! E ti ritrovi in pose da contorsionista tentando di spalmare la ceretta a rullo…il risultato finale?? Beh il risultato finale è che sei rossa come un pomodoro, dolorante e super appiccicosa!

La mia soluzione a questo grande problema che affligge noi scimmiette della popolazione femminile ( e ultimamente anche quella maschile) lo voglio condividere oggi con voi. Ciò di cui vi voglio parlare è una ricetta antichissima: la SOKKAR!

Sokkar è la famosa ceretta araba che può essere fatta tranquillamente in casa con ingredienti che tutte abbiamo in dispensa! Zucchero, limone e acqua. Perchè usarla? E’ inanzitutto ideale quando hai urgenza di una ceretta e non puoi andare dall’estetista, perchè puoi prepararla tranquillamente a casa. In più è completamente naturale e non ostruisce i pori della pelle ed è super delicata, adatta anche per le pelli più sensibili! Il dolore si sa è soggettivo, ma molte dicono che sia meno dolorosa della ceretta a caldo tradizionale. Ha un costa veramente bassissimo e non si ha nemmeno bisogno delle strisce per strattapre via il tutto, basteranno solo le vostre mani! (facilissimo giuro)

INGREDIENTI:

Una tazzina di zucchero, una tazzina di acqua, il succo di mezzo limone spremuto, e per renderlo ancora più delicato potete aggiungere due cucchiaini di miele.

PREPARAZIONE:

La preparazione è molto semplice, tuttavia è necessario seguire attentamente i passaggi al fine di realizzare una perfetta sokkar!

Per la preparazione dobbiamo munirci di: un piccolo padellino, un cucchiaio, una tazza da latte.

PASSAGGI:

Versare nel padellino acqua e zucchero. Con l’aiuto del cucchiaio mescolare bene. Appena il composto diventa liquido versare anche il succo di limone.

Far sciogliere bene e far cuocere fino a quando il nostro composto assume il colore tipico ambrato del caramello (state attente a non bruciarlo)

Spegnere la fiamma. N.B. FATE MOLTA ATTENZIONE: NON TOCCATE IL COMPOSTO CON LE MANI MENTRE E’ ANCORA CALDO!!!

Sempre con l’aiuto del cucchiaio versare il caramello dentro una tazza per il latte e lasciare raffreddare!

Quando il composto si è raffreddato ed è tiepido, inumidire le mani con pochissima acqua, modellare la nostra pallina di sokkar fino a quando non raggiunge un colore dorato ed una consistenza appiccicosa.

NB: potete preparane in grandi quantità e conservarlo dentro un barattolo da riporre in frigorifero, così da averne sempre in caso di urgenza ( ricordatevi di scaldarlo magari un po’ dentro il microonde)

Una volta creata la vostra pallina di sokkar stendetela sulle parti da depilare, andando verso la direzione del pelo, e strappate parallelamente e nella direzione opposta.

Le prime volte sarà sicuramente più difficile realizzare ed utilizzare la ceretta sokkar, ma con il tempo acquisterete la manualità necessaria. Tuttavia se il vostro esperimento le prime volte fallisce, non perdetevi d’animo! Riscaldate il caramello al microonde o in un pentolino, stando sempre attente alla temperatura, e utilizzatelo come una normale ceretta, stendendola con un coltellino da burro e strappando via con le strisce o con pezzi ritagliati di tessuto.

Può essere utilizzata su qualsiasi parte del corpo, e si elimina facilmente con dell’acqua tiepida. Il che è l’ideale per chi come me magari per togliere la cera tradizionale non può usare la crema per paura di avere sfoghi allergici!

Spero di avervi dato un buon consiglio!

ps: I disegni sono realizzati da me e vi aspetto sul mio sito web e sul mio profilo instagram