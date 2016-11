SOS pelle d’inverno: come scegliere la crema corpo idratante

L’inverno è ormai arrivato e come ogni cambio di stagione la nostra pelle è sottoposta a stress causato dallo sbalzo di temperatura. Durante la stagione più fredda dell’anno il vero alleato beauty è la crema corpo idratante con proprietà emollienti, una vera e propria coccola di bellezza.

La perfetta beauty routine? Detersione, scrub delicato e soprattutto crema corpo idratante, dalla consistenza ricca e setificante. Seguire le giusta skincare vi aiuterà a prevenire rossori e screpolature, tipiche del periodo invernale.

Sentite la vostra pelle molto secca? La crema corpo ideale è sicuramente ricca di burro di karitè o di olio di mandorle, in grado di nutrire e lasciare la pelle a lungo ben idratata. L’Occitane ha creato il burro 100% biologico Karité, in grado di coccolare la pelle e nutrirla in maniera profonda.

Idratazione, compattezza e lucentezza: queste sono le caratteristiche della linea Silk SeriCream di Naturamla, marchio noto per la sua cosmesi scientifica. In particolare la crema corpo idratante Naturamla è ricca di nutrienti attivi e leggera, adatta a proteggere bene la pelle dagli agenti atmosferici.

Ricordate di coprire bene la pelle dal freddo e dal vento, vero antagonista di una pelle luminosa. Gli agenti atmosferici, come lo smog della città, finiranno per seccare ancor di più la pelle: fate attenzione a coprirvi bene e a scegliere una crema corpo con proprietà dermoprotettive, ideale per pelli molto sensibili. La crema di Bottega Verde alla calendula è perfetta per questo obiettivo: previene arrossamenti , difende la pelle e la lascia a lungo morbida.

Approfittate della stagione invernale non solo per coccolare la pelle, ma anche per tonificarla! Il movimento e l’esercizio fisico vi aiuteranno a scolpire il corpo così da essere pronte per la prossima estate.