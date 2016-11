Negli ultimi anni la cosmesi tradizionale ha iniziato gradualmente a perdere consumatori in favore di quella naturale. Quali sono i motivi di questo cambio di rotta?

Le cause spesso riguardano la volontà di evitare alcuni componenti, spesso conservanti, che fanno da padrone sulle etichette della maggior parte dei prodotti sugli scaffali dei negozi. Silicone, parabeni e petrolati (come la paraffina) stanno subendo una “caccia alle streghe” senza precedenti. Ovviamente tutto dipende dalla concentrazione con cui tali sostanze vengono utilizzate ma uno sguardo attento e accurato può renderci più consapevoli di cosa ci mettiamo sulla pelle, soprattutto nel processo di detersione.

Di certo, esistono una serie di motivi validi per cui preferire prodotti naturali e biologici, a partire da quelli etici. I prodotti bio, infatti, si definiscono eco-friendly/amici del pianeta, perché significativamente meno inquinanti.

Ugualmente importanti sono gli effetti che i prodotti naturali hanno sulla nostra pelle e sui nostri capelli:

Maggiore tolleranza. I prodotti naturali contengono pochi ingredienti e molto meno aggressivi rispetto ai prodotti tradizionali. Il rischio di irritazioni e reazioni cutanee, di conseguenza, è di gran lunga minore.

Traspirazione. L’idea di spalmare sul viso siliconati e petrolati generalmente non è molto allettante e non si hanno tutti i torti: tali sostanze, infatti, tendono a ostruire i pori impedendo alla pelle di traspirare e favorendo così la comparsa di inestetismi come brufoletti e affini.

I prodotti naturali nutrono. I prodotti naturali, data la loro composizione, contengono ingredienti carichi di vitamine. La vitamina E è una costante nella cosmesi bio ed è la vitamina più efficace per rallentare l’invecchiamento della pelle e favorirne il ricambio cellulare. Effettuare una regolare pulizia con prodotti naturali significa depurare e idratare la nostra pelle in un colpo solo.

Addio effetto lucido. Se avete la pelle grassa, avrete notato come alcuni prodotti ne accentuino l’aspetto unto e lucido. I prodotti naturali vi permettono di tenere sotto controllo questo inconveniente e mantenere l’aspetto naturale e luminoso dell’epidermide.

I capelli vengono rigenerati. Molti prodotti naturali per capelli, come shampoo e maschere ad hoc, oltre a detergere in profondità e nutrire la chioma, hanno l’effetto di riparare e chiudere le cuticole per tutta la lunghezza del capello. Il risultato non è immediato e richiede costanza, ma la vostra pazienza verrà ripagata.

