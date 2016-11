Quanta crema basta per il vostro viso?

Con il freddo la pelle tenta di essere secca. Lo sbaglio più comune che facciamo è quello di mettere tantissima crema sulla pelle. Questo gesto, invece che aiutare, può solo danneggiare e in più si spendono soldi. La pelle in media assorbe solo il 60 % del prodotto. L’altro 40 % invece rimane sulla pelle, ostruisce i pori, rallenta le funzionalità della pelle e fa aumentare i brufoli.

Volete sapere che quantità dei prodotti dovete usare? Allora leggete qui sotto le quantità consigliate dagli esperti.

VISO

La pelle disidratata assorbe più umidità della pelle normale; se mettete troppa crema idratante potete solo fare i danni di un’eccessiva produzione di sebo. Prendete la quantità di un fagiolo della crema per il viso, riscaldatela tra le dita prima di applicarla sul viso, così facilitate l’applicazione e si assorbe velocemente. Prima di applicare la crema sul vostro viso, dovete pulirlo profondamente nel senso che dovete eliminare le cellule morte e sul viso ancora umido applicate la vostra crema.

OCCHI

La pelle intorno gli occhi è più sottile che sulle altre parti del viso ed ha anche meno ghiandole sebacee. Visto che la superficie è più piccola, anche il prodotto potrà essere usato con moderazione. Prendete la crema in quantità di un chicco di riso e applicatela sull’osso orbitale sotto l’occhio con il dito anulare (perché è il dito più debole di tutta la mano). Cosi evitate l’eccessivo sfregamento e stiramento della pelle, che contribuisce all’invecchiamento precoce.

LABBRA

Avete la dipendenza del balsamo per le labbra? Se lo usate spesso e troppo, le ghiandole sebacee delle labbra smettono di produrre il grasso protettivo. Ma il troppo uso del balsamo può provocare anche un’infiammazione intorno alle labbra (puntini rossi). Usate un balsamo naturale al burro di karité. Vi basta passare una volta sul labbro superiore ed una volta sul labbro inferiore.

CAPELLI

Tutto dipende da quanti capelli avete, però in genere basta già una goccia della grandezza di 1 cm di shampoo per lavarvi i capelli. Per quanto riguarda il balsamo, le cose sono un po’ diverse. Non mettete mai il balsamo sulla radice del capello, perché così i capelli tentano di diventare unti, non vi consente di farvi l’acconciatura perfetta! Mettete il balsamo solo sulla punta dei capelli.

CORPO

Appena fate la doccia e vi asciugate, è consigliato mettervi la crema idratante corpo entro 3 minuti perché il prodotto si assorbe più facilmente. Iniziate con 50 chicchi di caffè della crema, ma è meglio se usate il burro corpo. Questo tipo di trattamento è ideale anche dopo la depilazione.