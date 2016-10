Arrivano da lontano, sono naturali, piccoli e molto efficaci, e le loro proprietà benefiche sono note dalla notte dei tempi: parliamo dei semi di lino, alleati fondamentali della salute dell’organismo e della bellezza del corpo.



La salute si trova nei semi

Solitamente sono utilizzati sotto forma di infuso per calmare le infiammazioni dell’apparato digerente ma, in cucina, si possono essere impiegati per regolarizzare l’intestino e ridurre l’assorbimento dei grassi. Sono ottimi da aggiungere nelle insalate, nei preparati di pizza e pane per dare un tocco crunchy alle pietanze. Si possono utilizzare macinati anche se, una volta sminuzzati, vanno conservati in frigorifero in recipienti con un coperchio e consumati entro pochi giorni.

Olio, non solo d’oliva

L’olio di lino è un olio vegetale e si ricava dalla spremitura a freddo dei semi dell’omonima pianta. Il sapore è molto particolare perché è leggermente amarognolo. Per uso alimentare, si trova in genere in piccole bottigliette perché, una volta aperto, si deve consumare entro un mese. La migliore conservazione è quella in bottiglie scure, che tengano lontano la luce da questo ritrovato, ricco di Vitamina E, lecitina e fosfolipidi. Per ottenere il meglio dall’olio di semi di lino è bene usarlo a crudo soprattutto per condire le verdure, sia cotte che crude, e le carni ai ferri, in particolare quelle bianche.

La bellezza delle pelle e dei capelli

Idratazione ed elasticità: possiamo riassumere così le proprietà del lino per quanto riguarda la routine di bellezza. Impossibile non parlare della salute dei capelli che possiamo ottenere grazie all’olio di semi di lino e semi di lino: il consumo di questi ultimi nutre la capigliatura mentre un impacco a base di olio di semi di lino permette di sfoggiare una chioma morbida, corposa e luminosa. Un ritrovato miracoloso, spesso impiegato come base di molti shampoo e conditioner per le nostre chiome. È anche un potente antiossidante: per questo motivo l’utilizzo dell’olio di lino sulla pelle è fortemente raccomandato perché la mantiene giovane e assicura la resistenza dei tessuti. Ecco perché è particolarmente indicato per le zone difficili da idratare come le ginocchia e i gomiti. Bastano poche gocce sulla pelle umida, dopo la doccia: un massaggio e l’idratazione è assicurata.