Sarà l’avanzare dell’età (scherzo!), sarà che sto esagerando con il junk food, resta il fatto che ultimamente mi sto avvicinando sempre di più al mondo dei trattamenti estetici, con lo scopo di trovare dei rimedi contro la cellulite.

Proprio qualche giorno fa ho letto un interessante ricerca dell’osservatorio Uala.it,(sito italiano dedicato al mondo beauty che raccoglie i migliori saloni di hairstyling ed estetica), svolto su grandi e medi centri urbani, in cui ho scoperto che le donne italiane puntano non solo sui trattamenti dimagranti, suddivisi tra i più noti fanghi o bendaggi, ma si rivolgono anche a tecniche di nuova generazione cercando di intervenire in maniera mirata sul problema.

Ma quali sono i trattamenti più gettonati? Per Milano e Bologna sono i massaggi: che siano linfodrenanti o snellenti vengono spesso accompagnati ad una seduta di fanghi per massimizzarne l’efficacia. A Firenze il trattamento più richiesto è il cupping massage, vera e propria ossessione delle star di Hollywood, che tramite l’ausilio di coppette contrasta la cellulite.

È nel capoluogo lombardo e nella capitale che troviamo il maggior numero di donne che si rivolgono a trattamenti innovativi come la biodermogenesi, che stimola la pelle al fine di aumentare l’ossigenazione e contrastare l’accumulo adiposo, oppure il V-shape, che combatte la cellulite in modo localizzato rimodellando il corpo.

A Roma si punta inoltre sull’LPG, tecnica di stimolazione del tessuto cutaneo che agisce in modo mirato sulla cellulite, e sulla radiofrequenza. Allo stesso modo anche a Napoli la radiofrequenza è tra le più richieste. Un fisico perfetto, secondo le donne napoletane, si ottiene grazie ai massaggi linfodrenanti e alla pressoterapia che sono molto richieste.