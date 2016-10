Cinque gesti di bellezza che non puoi dimenticare dopo la gravidanza

La buona notizia è che gran parte delle trasformazioni fisiche dovute alla gravidanza sono temporanee e tutto, poco alla volta, tornerà alla normalità. Protagonista della trasformazione anche la pelle, soggetta a possibili inestetismi dovuti a variazioni fisiologiche e cambiamenti ormonali. Acne, macchie cutanee, smagliature, occhi gonfi e occhiaie possono fare la loro comparsa prima e proseguire anche oltre la gravidanza.

Decidere di intervenire ritagliandosi un piccolo spazio quotidiano da dedicare alla cura di sé, nonostante le impegnatissime giornate, può avere a questo riguardo un duplice vantaggio: quello di recuperare velocemente un aspetto fisico più fresco e gradevole e quello di aumentare il livello di endorfine (gli ormoni del piacere), contribuendo anche a migliorare lo stato d’animo della neomamma.

Ecco allora alcune semplici mosse che, dopo la gravidanza, possono fare la differenza (non solo) sulla pelle!

MANTIENI COSTANTE L’IDRATAZIONE

Ogni pelle reagisce in modo differente alla gravidanza, ma in generale la sensibilità epidermica aumenta ed è quindi possibile ritrovarsi soggette anche una maggiore secchezza cutanea. Il ritorno a una pelle liscia come la seta, attraverso adeguati trattamenti, sarà in questo caso un’occasione per sentirsi anche più fresche e riposate. Applica pertanto una crema idratante dopo la detersione quotidiana e dopo i trattamenti esfolianti, da compiere una volta alla settimana.

REGOLA LA PIGMENTAZIONE

Macchie scure sulla pelle (la cosiddetta iper pigmentazione o melasma) possono essere causate da alti livelli di estrogeni e progesterone durante la gravidanza.

In genere scompaiono gradualmente dopo il parto, ma per assicurarti di non peggiorare l’iper pigmentazione e ottenere nuove macchie, proteggi la pelle e migliorane le condizioni applicando quotidianamente uno filtro solare, anche se sei in casa ( SPF 15). Come crema quotidiana, invece, usa un prodotto specifico per pelli pigmentate.

CONTRASTA L’ACNE

Dopo il parto, i livelli ormonali cambiano e questo può rendere la pelle maggiormente soggetta allo sviluppo di brufoli, anche se durante tutta la gravidanza è apparsa liscia e luminosa. Pulisci il viso due volte al giorno con un detergente delicato ed effettua un lieve scrub con microgranuli una volta alla settimana. Punta su prodotti delicati e a base di ingredienti naturali come, per esempio, aloe vera ed eucalipto.

RIDUCI GONFIORI E OCCHIAIE

Occhi gonfi e segnati? Le cause possono essere duplici e attribuibili sia alla stanchezza delle cure neonatali, sia ai cambiamenti nei livelli ormonali. La prima cosa da fare – oltre che cercare di sfruttare ogni “pausa” per recuperare sonno – è bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno e seguire una dieta sana ed equilibrata per non affaticare il fegato (tra le cause scatenanti delle occhiaie). Può certamente essere d’ulteriore aiuto l’applicazione sugli occhi di una crema specifica anti-gonfiore.

CURA LE SMAGLIATURE

Le smagliature tendono a essere uno degli inestetismi più ostinati da contrastare. Sono causate da uno stiramento della pelle dovuto all’improvvisa contrazione cutanea che segue il parto e che porta l’epidermide a sviluppare delle micro lacerazioni. Se non si è avuta l’accortezza di usare trattamenti preventivi durante la gravidanza, le zone più colpite potrebbero risultare il seno, lo stomaco, i glutei, le cosce e la parte posteriore interna del ginocchio. Trattandosi di smagliature “giovani” (si riconoscono dal colore roseo) si può cercare di intervenire con una dieta sana e del moderato esercizio fisico, come lo yoga e la camminata veloce. Esistono però sul mercato alcuni trattamenti specifici e ad alto tasso di efficacia che aiutano a ridurre sensibilmente la formazione delle smagliature.

Tra le formule più innovative, in questo senso, spiccano quelle sviluppate dai Laboratori Lierac: Phytolastil fiale e il siero Phytolastil Soluté hanno alla base un complesso attivo vegetale, composto da alchemilla-edera-equiseto, ricco di flavonoidi e tanninio, e dosato all’84%.

Frutto di numerosi studi che ne hanno sancito l’efficacia nell’80% dei casi, i trattamenti antismagliature di Lierac riattivano la biosintesi delle fibre di collagene ed elastina da parte dei fibroblasti e rappresentano una soluzione non grassa e altamente concentrata per favorire la regressione e la riduzione delle smagliature. Sia in fase infiammatoria (il siero), sia in fase consolidata (le fiale).