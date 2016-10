Nove prove che il sesso ti fa bella

Non solo creme di nuova generazione, sofisticati trattamenti skincare, medicina estetica all’avanguardia. Le donne hanno a disposizione un “elisir di bellezza” naturale al cento per cento, ad alto tasso di piacere e con un effetto anti età garantito: il sesso.

Tra i molteplici vantaggi che una sana e regolare attività sessuale procura alla salute, ve ne sono alcuni che interessano in modo specifico lo splendore della pelle, l’elasticità dei tessuti, la compattezza del tono muscolare. Fare l’amore, in pratica, influisce positivamente sulla qualità dell’aspetto fisico. E la conferma poggia su basi scientifiche.

1.Gli ormoni femminili rilasciati durante l’attività sessuale non agiscono soltanto sul fronte del desiderio, ma anche sul benessere della pelle. Generando un aumento della vasodilatazione periferica si consente una maggiore circolazione di ossigeno a livello dei tessuti, il che contribuisce a un potenziamento dell’idratazione, dell’elasticità e della compattezza della cute.

2.Il sesso rende la pelle più elastica e luminosa grazie alla maggior disponibilità di collagene, determinata dagli estrogeni.

3.I capelli risultano più brillanti e le unghie più vitali.

4.Il rilascio di estrogeni ha effetti positivi sul seno: fare l’amore con frequenza può aumentarlo anche del 25 per cento.

5.Fare l’amore due o tre volte alla settimana aiuta a smaltire le calorie e a migliorare la silhouette. Come rivela uno studio dell’università del Quebec di Montreal, durante l’attività sessuale si consumano circa 3,6 calorie al minuto, l’equivalente di un esercizio fisico di moderata intensità.

6.Stimola l’attività delle cellule del sistema immunitario e in questo senso rappresenta una prima difesa contro le malattie.

7.Ogni volta che baciamo mettiamo in moto una trentina di muscoli del viso e del collo, che dopo avranno un aspetto più tonico e disteso. Anche la bocca risulterà più turgida e carnosa per l’effetto degli ormoni prodotti.

8.È un antiage naturale e aiuta a mantenersi giovani perché determina il rilascio di sostanze benefiche come ossitocina, betaendorfine, ormoni della crescita, insulina e testosterone.

9.Facendo l’amore con passione e coinvolgimento emotivo, i vasi sanguigni irroreranno l’epidermide nel modo giusto, donando un colorito perfetto e una corretta idratazione.