I migliori sport per rassodare la pelle del corpo

Tra le varie discipline sportive, ci sono alcune attività che, più di altre, rassodano il copro e la pelle. Scoprili nella gallery!

/ -















Esercizi mirati per le braccia e le gambe possono fare la differenza per una silhouette tonica e soda. Si sa, diete e regimi alimentari sbagliati, oltre all’età, rendono la pelle molle e flaccida. La bella notizia però è che muscoli tonici possono sostenere i tessuti cutanei soprattutto in corrispondenza di zone sottoposte alla forza di gravità come l’interno braccia e cosce che tendono a cadere verso il basso e ad apparire flaccidi.

Così, per mantenere tonica la muscolatura dell’interno braccia, bastano pochi esercizi da ripetere , almeno un paio di volte a settimana con dei leggeri pesi: 1 kg. Portate le braccia a squadra davanti al viso: da questa posizione aprite e chiudetele, 30 volte per 3 serie, di seguito senza abbassare i gomiti e senza alzare le spalle. Stendete le braccia, apritele in fuori e disegnate piccoli cerchi in dentro e in fuori per un totale di 40 ripetizioni per 3 serie.

Per le braccia, tra le attività sportive, il nuoto sicuramente è lo sport che maggiormente le tonifica.

Altro punto critico della pelle poco soda è l’interno coscia. Per rassodare la zona, a giorni alterni, eseguire questi esercizi a casa o in palestra: stese a terra sul fianco destro. gamba sinistra a terra, piegare quella destra e sollevarla staccandola dall’altra gamba espirando. Mantenete questa posizione per 5 secondi poi tornate, lentamente, nella posizione di riposo. Ripetete l’esercizio 15 volte, poi cambiate fianco. Ripetete due volte la serie di esercizi.

Tra gli sport per mantenere sode tutte le gambe, sicuramente c’è in prima posizione, la corsa. Ma attenzione: per ottenere davvero un effetto di tonificazione non si deve correre lentamente. meglio una corsa breve ma veloce, che stimola la tonificazione della massa muscolare, e conseguentemente anche la tonificazione della pelle.

Oltre all’attività sportiva, a partire dai 30 anni è utile spalmare ogni giorno sulla pelle del corpo creme rassodanti formulate con attivi che ricompattano il derma, e ricche di sostanze che promuovono l’elasticità cutanea, stimolando la produzione di acido ialuronico, collagene ed elastina. Il risultato sarà una pelle più tonica e compatta. Tra queste, le nuove formule Body_Hydra+di Lierac, a base di acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare che propongono due diverse texture per il corpo. Una, Body-Hydra+Lait è un latte idro-rimpolpante, ultra-leggera e fresca. L’altra, Body-Hydra+ Crema è una crema nutri-rimpolpante, più avvolgente e protettiva.