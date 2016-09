Un corpo super idratato con l’acido ialuronico

L’acido ialuronico non solo per il viso, ma anche per idratare il corpo. E’ uno dei super trend del 2016 per la cura e la bellezza di ogni donna.

Componente fondamentale del nostro organismo, l’acido ialuronico mantenere il giusto livello di idratazione dei tessuti nonché la loro elasticità.

Con il passare degli anni però l’acido Ialuronico naturalmente presente nella pelle tende a diminuire e disgregarsi.

Per fortuna però, esistono prodotti specifici in grado di apportare, giorno dopo giorno, i nutrimenti necessari per mantenere alto il livello di idratazione nella pelle e stimolare la produzione di acido ialuronico.

Se fino ad oggi erano per lo più formule dedicate al viso, oggi vengono utilizzate anche per la cura del corpo.

Tra queste, i due trattamenti corpo Hydra Beauty+ di Lierac che rendono la pelle rimpolpata, tonica e luminosa.