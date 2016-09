10 segnali che rivelano l’età del corpo

/ -







È vero che per sentirsi giovani aiuta un’attitudine spensierata da wannabe Millennials, ma ci sono alcuni segnali che lancia il corpo che rivelano la sua età. E piuttosto che ignorarli, è meglio prenderne coscienza per cercare di frenare il tempo, per non dargli una mano.

1. Quando non si riesce più a perdere quel chilo di troppo, nonostante le 100 diete provate, è sintomo di metabolismo rallentato, una condizione che peggiora con gli anni. Per stimolarlo aiuta una dieta ricca di anti-ossidanti. I radicali liberi che attaccano il corpo, lo intossicano riducendone l’efficienza. Frutta e verdura fresca, soprattutto la gialla e la rossa – carote, albicocche, arance, mirtilli, pomodori – nonché verdure a foglia verde e legumi, pesce con omega 3 e noci varie, rilanciano l’attività della cellule e rallentano il loro invecchiamento.

2. Compaiono rughe dove non si erano mai viste prima. Sul collo, per esempio, dove si concentrano le famose collane di Venere, che nessuno si augura di vedere decorare il proprio décolleté. Sono il risultato delle eccessive sollecitazioni che subisce questa parte del corpo, di solito più trascurata. L’unico vero efficace rimedio in questo caso è agire d’anticipo mantenendola sempre perfettamente idratata e massaggiandola con prodotti ad hoc, facendo movimenti anti-gravità.

3. Le macchie sulla pelle diventano più numerose e si manifestano non solo sul viso, ma anche sulle mani e sulle gambe, le zone del corpo più esposte ai raggi UV. La giusta protezione con SPF 50 e prodotti schiarenti, dietro consiglio medico, sono la soluzione.

4. La pelle appare più disidratata e perde di volume. Diversamente da quella dei bambini non è più polposa come un frutto succoso. Questo accade perché, naturalmente e a differenza del viso, la pelle del corpo non è provvista di ghiandole sebacee e con il passare del tempo riduce il suo NMF. In questo caso la semplice idratazione non basta più ed è necessario nutrimento profondo e in superficie per ritrovare lo spessore perso.

5. La perdità di tonicità, cruccio di molte, è visibile in zone come le braccia, dove si manifesta l’antiestetico effetto bye bye, ovvero pelle flaccida, proibitivo di abiti bustier e corsetti. Per ritrovare tono basta la corretta idratazione e pochi esercizi, eccoli in video mostrati da Tracy Anderson, personal trainer di Gwyneth Paltrow.

6. Sensazione che tira, aumento delle smagliature, nonostante siano di solito legate a specifici momenti della vita come gravidanza o pubertà, sono anche sintomo di pelle che va avanti con gli anni. La causa? Le fibre di elastina e di collagene, l’ancoraggio della pelle, che tendono a cedere come un elastico che non si allunga più.

7. La pelle diventa più trasparente e lascia intravedere le vene e le arterie in superficie. L’assottigliamento del suo spessore dipende dalla perdita di acqua, il Natural Moisturizing Factor, causa anche di minore elasticità e di atonia.

8. Perdita del colorito roseo tipico della giovane età. Responsabile è il rallentamento della microcircolazione nello strato dermale, che quindi meno ossigenato appare asfittico e opaco. Il body brushing, da fare regolarmente sotto la doccia con movimenti circolari dal basso verso l’alto, è il rimedio casalingo più veloce per riconquistare il glow perduto.

9. Al tatto la cute appare ruvida, è un segnale di rallentamento del turnover cellulare, quindi della naturale funzione degli enzimi deputati alla desquamazione e al ricambio sulla superficie epidermica. Uno scrub regolare una volta a settimana è uno stimolo per il rinnovo, insieme a una crema che non solo idrati ma regolarizzi le funzioni epidermiche.

10. La naturale capacità di auto-guarigione della pelle si riduce, anche una piccola ferita impiega di più per rimarginarsi. Dipende dalla perdita di collagene, i mattoncini della pelle, che dopo i 25 è del 1% all’anno, provocando una disorganizzazione dei tessuti, sensibilizzazione della pelle e maggiore suscettibilità alle infezioni. Come aiutarla? Tenendola sempre ben nutrita dall’interno con un’alimentazione giusta, e dall’esterno con creme ricche di minerali, soprattutto il silicio che è un attivatore naturale della produzione di collagene.

Che cosa fare: alla maggior parte dei problemi della pelle del corpo legati al passaggio del tempo ci pensa la linea Body Hydra+ di Lierac. Non si tratta di semplici idratanti, ma di rimpolpanti, ovvero idratanti al quadrato. Questa nuova categoria di prodotti reintegra la naturale quantità di acido ialuronico, serbatoi d’idratazione, grazie una formula che lo contiene a doppio peso molecolare. Quello più pesante resta in superficie, per dissetare e donare volume immediato alla pelle, come da un’iniezione cutanea e quello più leggero va in profondità per essere rilasciato quando è necessario. Inoltre, un estratto di silicio agisce sulla sintesi di collagene migliorando l’elasticità della pelle. Contiene anche acido piruvico, estratto dall’ibisco molto più efficace degli altri alpha-idrossiacidi nel rilanciare il rinnovamento cutaneo, garantendo luminosità e colorito roseo, ed è molto delicato per la quantità di mucillagini emollienti che possiede.

2 prodotti: Il Lait Body Hydra+ ha una texture bi-gel arricchita di glicerina che crea una guaina sulla pelle proteggendola e idratandola. Ha una concentrazione dell’1% del complesso Hydra-Rimpolpante. La Crema Body Hydra+, con 2% del complesso Hydra-Rimpolpante, ha estratto di melograno e burro di karatè che rendono la sua texture più cremosa, ricoprendo la pelle di cere ricostituenti. Con un solo gesto la cute ha la garanzia di essere idratata in superficie e stimolata dall’interno per riattivare le funzioni naturali di rinnovamento e di sostegno delle fibre elastiche, che si riducono con il passare del tempo. Risultato? Pelle tonica, soda e volumizzata.