Nell’organismo, proprio come all’interno della casa in cui viviamo, si accumulano polvere e sporco, cioè sostanze nocive e tossine che possono indurre seri scompensi metabolici.

Un’alimentazione sbagliata, emozioni e pensieri negativi, inquinamento e abitudini malsane, stile di vita sedentario, a lungo andare, fanno perdere al corpo la sua capacità originaria di depurarsi da solo degradando gradualmente verso una condizione di stress che si manifesta attraverso forte affaticamento, irritabilità, debolezza muscolare, gonfiore addominale, acidità di stomaco, dolori articolari, depressione, problemi di memoria e concentrazione, inappetenza, mal di testa frequenti e manifestazioni allergiche.

Sebbene l’organismo neutralizza ed elimina le proprie tossine naturalmente ed in modo costante attraverso intestino, fegato, reni, sistema linfatico, apparato sanguigno e pelle, dall’ambiente esterno giungono nel nostro corpo ben più sostanze inquinanti di quante sia possibile smaltire.

La purificazione dell’organismo è di grande attualità: disintossicare il corpo significa riuscire a legare le scorie biologiche/chimiche ed espellerle dall’organismo.

Ma depurare il proprio organismo non è un attributo di moda, ma un’esigenza dettata dalla vita contemporanea.

Per aiutare l’apparato digerente a disfarsi delle sostanze nocive e superflue occorre seguire un Programma Detox per Purificare l’Organismo.

Prima di iniziare un processo di purificazione bisognerà intraprendere un percorso di preparazione durante il quale occorre passare ad un regime alimentare all’insegna della leggerezza, aumentando il consumo di the, tisane, alimenti vegetali crudi o al vapore ed eliminando carne, pesce, fritture, latticini, pane, brioche e biscotti.

Al fine di detossinare l’apparato digerente occorre però anche una soluzione che non alteri il nostro usuale ritmo di vita.



Un risultato valido ed efficace nel tempo è possibile ottenerlo con il Programma 2 Colo-Vada Plus, un kit trifasico realizzato del famoso dott. Albert Zher, basato sull’impiego di prodotti naturali, privi di effetti collaterali e che non alteraro in nessun modo l’attività del tratto gastrointestinale e dell’organismo in genere.

Il programma prevede una durata di 14 giorni ed è composto da tre fasi distinte:

Preparazione che dura 7 giorni, purificazione che dura 4 giorni, rigenerazione che dura 3 giorni.

Durante tali fasi si attua una vera e propria purificazione dell’apparato digerente riportando la digestione alla sua efficienza ed assicurando all’organismo l’energia di cui ha bisogno.

Un altro ottimo prodotto detox da utilizzare come mantenimento dopo il programma completo è Pro-Fiber E.F.A che offre un apporto ottimale di fibra naturale, attiva la peristalsi intestinale e migliora l’assorbimento delle sostanze nutritive.

Agisce riducendo il livello di colesterolo e di zucchero nel sangue, aumentando la funzione di disintossicazione della microflora.

Di Laboratorio della Farmacia, un ottimo integratore alimentare utile in caso di stipsi si è dimostrato essere Regolass Compresse d’erbe a base di Rabarbaro, Boldo, Aloe, Frangula e Cascara.

Assunto quotidianamente alla sera, depura l’organismo dalle tossine stimolando l’attività intestinale e limitando la stitichezza.

Della stessa linea fa parte anche Colislab SpasmoBlock, un integratore a base di Zenzero, Melissa, Camomilla, Finocchio, Cumino, Coriandolo ed Escolzia che aiutano ad ottenere un ventre piatto!

Pamela