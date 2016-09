Complici celebrities come Kim Kardashian, Beyoncè o J Lo, il lato B è sempre più trendy.

Non solo in spiaggia, ma anche sotto un pantalone o un abitino attillato, è sempre al centro dell’attenzione e va curato anche nella stagione invernale.

Per avere un lato B a prova di belfie, (per chi non lo sapesse è il selfie del lato B), bisogna lavorare sodo, anche se , ovviamente, la forma del gluteo dipende anche dalla costituzione di ognuna di noi.

Per prima cosa attenzione alle diete drastiche: il gluteo è un muscolo e se si riduce la massa magra, rischiamo di ritrovarci con un lato B floscio e svuotato, per niente sexy. E’ importante soprattutto assicurarci un giusto apporto di proteine.

Il lato B, indipendentemente dalle dimensioni, per essere bello deve essere sodo e per far questo è necessario l’esercizio fisico.

Via libera agli squat, più efficaci se fatti sul letto, a causa della resistenza del materasso, o con l’aiuto dei pesetti. L’ideale sarebbe 3 serie da 20 a giorni alterni.

Utilissimi anche gli slanci laterali e posteriori delle gambe: bastano una sedia a cui appoggiarsi e una banda elastica posizionata alle caviglie. La gamba deve essere spinta all’indietro o lateralmente, senza piegarla, con il piede a martello, facendo attenzione a non inarcare la schiena. Ripetere il movimento 10 volte x 3 serie.

Ottimo ovviamente il nuoto, in qualsiasi stile, che oltre a rassodare effettua un efficace linfodrenaggio.

Infine, se non bastasse, si può provare a indossare i cosiddetti “cosmetotessili“, pantaloncini, leggings o coulotte da indossare tutto il giorno, che incapsulano principi attivi rassodanti e amici del microcircolo, i quali vengono rilasciati sulla pelle mentre si cammina o si fa sport.

Provare per credere!