Future mamme attente alle smagliature dopo le vacanze

Le più ossessionate dalle striature sulla pelle iniziano metodicamente ad applicare la crema elasticizzante sulle zone a rischio dal primo giorno in cui scoprono di essere incinte, nonostante le raccomandazioni dei medici di aspettare il terzo mese. Altre invece attendono di veder comparire la pancetta.

Se la pelle è già naturalmente elastica o prima della gravidanza si è giocato d’anticipo, queste indicazioni bastano. C’è però un periodo dell’anno, il dopo vacanze, in cui bisogna prestare particolare attenzione alla pelle. Deve rincarare la dose con gli anti-smagliature chi ha trascorso la vacanza al mare in dolce attesa.

Il rischio è che la pelle, già al massimo della sua estensione per accogliere la pancia che cresce, quando è esposta a sole e a salsedine, diventi più secca e disidratata del normale, perdendo elasticità e creando terreno fertile per striature indesiderate. La degradazione delle fibre di elastina e di collagene in queste condizioni accelera il processo, complice anche lo stress da agenti esterni, come i raggi UV. Una terapia potenziata, con un boost di attivi che stimolano la produzione delle fibre elastiche, è però un ottimo intervento per arginare il pericolo.