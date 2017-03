Green: tra tendenza e lifestyle

Inteso come scelta di vita, o meglio scelte di vita che toccano il quotidiano in più ambiti e in modi differenti. Perché la naturalness non esige posizioni radicali, ma anche piccoli gesti che, sommati, rendono migliore il mondo e le nostre coscienze. Tutti, allora, possono vivere green? Noi pensiamo di sì, e non siamo i soli