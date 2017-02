Kate Moss si è abbattuta come un uragano sul mondo della moda negli anni ’90, spazzando via l’immagine della supermodella statuaria e perfetta e instaurando un regime rock‘n’roll sulle passerelle di tutto il mondo.

Cara Delevingne, per dirne una, ha sempre dichiarato la sua ammirazione per la celebre modella, oltre ad averla citata più volte come musa ispiratrice per il suo stile. Questo non stupisce, dato che la Moss, grazie a un incredibile numero di contratti, è stata per anni la modella più pagata al mondo e ancora oggi è considerata un’icona di riferimento dalle it girls.

Ma come copiare il look di Kate Moss? Beh, il segreto è non esagerare; Kate è infatti un’ambasciatrice del nude look, soprattutto per quel che riguarda le labbra. Utilizzate rossetti non troppo appariscenti, che siano long lasting e che abbiano un effetto rimpolpante. Mai e poi mai colori scuri, rimanete su colori che non stacchino troppo dal vostro naturale, concedetevi al massimo un rosso brillante (andate a sbirciare la linea di rossetti che porta il suo nome, per farvi un’idea delle tonalità più amate dalla supermodella).

Gli occhi sono sempre stati il suo punto di forza, con quell’aria quasi disinteressata e annoiata molto sensuale. Anche qui, spesso, ha optato per un trucco estremamente naturale; ma è quel look alternative rock con gli occhi molto scuri che è rimasto impresso nella nostra mente.

Per ricrearlo, iniziate passando un ombretto appena più chiaro del vostro incarnato sulla palpebra superiore e le sopracciglia. Poi, utilizzate una matita nera sia sulla palpebra superiore che su quella inferiore; non serve essere troppo precisi, il trucco può avere anche un leggero effetto sbavato che dia drammaticità allo sguardo. Proseguite passando un ombretto scuro attorno agli angoli esterni degli occhi, anche in questo caso sia sopra che sotto. Per finire andateci pesante col mascara nero, facendo anche due o tre passate.

Un piccolo accorgimento: per assottigliare un po’ il viso, fate un leggero contouring anche sotto gli zigomi. Ricordatevi però di sfumare bene e di non esagerare, l’effetto deve essere quasi naturale.

I capelli di Kate Moss sono piuttosto semplici da imitare; quasi mai la si vede con un’acconciatura impeccabile, anzi, spesso è piuttosto spettinata, con una riga in mezzo irregolare e nessuna attenzione per la ricrescita sotto la tinta bionda. La lunghezza è poco oltre le spalle, e sono lisci o leggermente mossi.

Infine beh, vestite rock’n’roll. Kate ha iniziato con un look molto grunge negli anni ’90 e ha seguito l’evoluzione della musica alternativa fino a diventare la reginetta indie dei giorni nostri. Potete permettervi davvero di tutto, dai jeans, alle t-shirt, alle camice a quadri. Solo una cosa: il suo look è sì underground, ma appare anche estremamente curato, non è certo frutto di abbinamenti a caso!