Vi piacerebbe assomigliare a Monica Bellucci? Nessuno stenta a crederci, dato che stiamo parlando di una delle donne più attraenti del pianeta da quasi 3 decadi! Una specie di record per una bellezza che non accenna a sfiorire, anzi, acquista fascino ogni anno di più. La sicurezza con cui Monica si lascia scivolare addosso il tempo che avanza l’ha resa il modello di riferimento di moltissime donne (e la speranza di molte ragazze), oltre ad assicurarle il ruolo di musa e testimonial per le grandi case di moda.

Un punto nevralgico del suo successo è la sua eleganza: sobria, ma allo stesso tempo seducente e conturbante, non solo nel guardaroba, ma anche nel makeup. Il trucco non lascia spazio a improbabili soluzioni eccentriche e non è mai troppo pesante; l’obiettivo non deve essere nascondere il volto e sembrare ragazzette, ma essere bellissime nei propri panni.

Gli occhi di Monica sfoggiano sempre eyeliner o matita nera, sia sulla palpebra superiore che, in modo più leggero, su quella inferiore. Cercate di allungarne la forma sul suo naturale prolungamento sfumando con l’aiuto di un pennellino; avrete in questo modo uno sguardo più ammaliante. Utilizzate in seguito un ombretto color carne fino all’arcata sopraccigliare; passatene poi uno marrone chiaro o beige (comunque un colore caldo) sulla piega della palpebra superiore. Sfumate bene: il colore non deve essere invadente. Utilizzate poi, sempre nella piega della palpebra, un po’ di matita scura per dare maggiore intensità e, tanto per cambiare, sfumate. Infine, applicate il mascara nero sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori, cercando di dividerle il più possibile.

Per le labbra utilizzate un rossetto rosso o uno nude look; scegliete il più adatto in base all’occasione. Per ottenere un effetto bonne mine, poi, sfumate un po’ del rossetto rosso (in qualche modo torna sempre utile) sulle guance, appena sotto gli zigomi.

Con questo makeup veloce e relativamente semplice potrete esaltare la donna mediterranea che è in voi, un aspetto molto importante a cui la Bellucci non rinuncia mai.

I capelli vengono portati sempre lunghissimi e quasi sempre con riga in mezzo. Monica raramente si mostra con acconciature particolari e preferisce portarli sciolti, siano essi lisci o leggermente ondulati.

La gamma di colori è in piena linea con la tradizione mediterranea: può contemplare il nero corvino o il castano scuro e molto caldo. Cercate di aver rispetto dei vostri capelli e usate prodotti che li nutrano, così da poter sfoggiare anche voi una chioma corposa, sana e lucente.